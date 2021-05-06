世衛憂中國「有效」科興疫苗副作用　歐盟加速滾動審查

▲「科興疫苗」為首款中國研製的新冠疫苗。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

中國科興疫苗（Sinovac）近日在各國發放施打，世界衛生組織（WHO）已證實此疫苗對60歲以下成年人有明顯免疫效果，但仍缺乏高危副作用數據。歐盟也正式展開滾動實時審查，檢閱「進行中」試驗數據，加速疫苗效力評估時程。

世衛「免疫戰略諮詢組織」（SAGE）評估科興疫苗在中國、巴西、印尼及土耳其第3期臨床試驗，確定2劑疫苗能幫助成年人預防新冠病毒，但對副作用數據仍「沒有完全的信心」，特別是孕婦、老年人及慢性病患者等高危人群副作用資料不全面，須等待深入審核。

歐洲藥品管理局（EMA）表示，科興疫苗初期在動物及人體臨床實驗中均出現免疫效應，進而啟動滾動實時審查，望能加速疫苗核准程序，先前包括俄羅斯「Sputnik V」、德國「CureVac」及美國「Novavax」都接受滾動實時審查。

北京科興公司4月初表示，第3間疫苗生產工廠已準備妥當，年產量將提高至少一倍，超過20億劑，目前也已交付2億劑疫苗在全球施打，包括中國、印尼、土耳其、巴西等。科興疫苗含有滅活新冠病毒，能夠刺激人體免疫系統產生抗體，研究顯示具50％到90％有效性。