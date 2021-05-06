印度疫情惡化擴散到尼泊爾　單日確診8659例創新高

▲新冠疫情急速惡化，尼泊爾也在燒屍體。圖為一名穿著防護衣的男子在兩堆焚燒屍體的柴火中穿過。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

印度新冠疫情劣化程度一再攀高，波及鄰國尼泊爾的疫情也在急劇惡化。

根據尼泊爾「衛生與人口部」5日下午公布的統計數據，過去24小時尼泊爾新增確診病例8659例，新增死亡病例58例；兩項資料雙雙創下尼泊爾爆發疫情以來的最高數值。 目前，尼泊爾累計確診病例為35萬9610例，累計死亡病例為3475例。

2021年4月19日，尼泊爾單日新增確診病例1015例，這是在相隔4個月之後，尼泊爾單日新增確診病例重新回到千例以上。之後數據就一路飆高。到5月5日，單日新增確診病例已達到8659例。

隨著全國疫不斷升溫，首都加德滿都谷地所在的第三省疫情變得嚴峻。2021年4月15日，第三省每日新增病例不足500例，但之後數據就一路飆高。到了5月4日這一天， 單日新增就報告了4500例。

在加德滿都谷地疫情尤為嚴重的是加德滿都市。加德滿都市長沙迦5日表示，市政府將盡一切努力控制住疫情的蔓延頭。他說，未來將在加德滿都市增加200張病床接收患者，同時為這些新的病床提供吸氧設備。