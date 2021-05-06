印度西孟加拉邦近半數新科議員有前科 涉謀殺綁架性侵

▲「草根國大黨」在西孟加拉邦選舉中獲得大勝，支持者上街慶祝狂舞。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

《印度教徒報》(The Hindu)周三(5日)報導，印度西孟加拉邦(West Bengal state)議會選舉結果2日出盧，據「印度民主改革聯合會」(ADR)指出，該邦議會裡49％當選者有犯罪前科，達142人。

西孟加拉邦議會選舉結果顯示：由女黨魁班納吉(Mamata Banerjee)領導的「草根國大黨」(All India Trinamool Congress)贏得該邦292個席位中的213席，獲得壓倒性勝利；中央執政的「印度人民黨」(Bharatiya Janata Party)贏得77個席位；剩下2個席位由獨立候選人和當地政黨拿下。

監督這次選舉的委員會：「印度民主改革聯合會」發表報告指出，近51％(39人)的「印度人民黨」當選者和34%(73人)的「草根國大黨」當選者有刑事犯罪前科，當中括謀殺、綁架、性侵等罪行。

其中，10名當選者涉及謀殺、30人謀殺未遂、20人承認曾犯下對女性的犯罪、1人涉及性侵。另有20名當選者儘管沒有犯下嚴重罪行，但也涉及財產糾紛、蔑視和誹謗等案件。