國會山莊暴動前，逾千華人捐款給極右組織「驕傲男孩」

▲美國極右組織「驕傲男孩」是前總統川普的鐵桿支持者。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

《今日美國報》(USA Today)4日報導， 今年1月6日美國國會山莊暴動發生前，極右組織「驕傲男孩」 (Proud Boys)利用華人對共產主義的恐懼心 理來募款，成功從大陸、香港、台灣及美國華人社區裡獲得將近1,000名華人的慷慨捐輸。

該報引述駭客組織提供的資料指出，募款平台GiveSendGo的資料顯示，將近1,000名使用華人姓氏的捐款者去年12月總共捐款8.6萬美元(約240萬元新台幣)給「驕傲男孩」。

有捐款者受訪時表示，華人千辛萬苦來到美國，非常熱愛這塊土地，所以對破壞社秩序、砸毀市區商店的極左組織「反法受西斯運動」(Antifa)沒有好感。相反的，「驕傲男孩」支持前總統川普，像英雄一般的對抗「反法西斯運動」，保護美國免受「反法西斯運動」等共產力量的侵略。

「驕傲男孩」在社群散布「美國正遭受共產主義入侵」的說法，吸引不少為逃避共產政權來到美國的華人支持。他們相信該組織是挺身站在民主對抗共產主義的先鋒。

另有學者指出，華人捐款給「驕傲男孩」屬特殊案例，多數捐款者都是在美國發迹的尋常人，跟中國政府試圖影響美國的認同政治無關。