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美國會大廈被炸垮！伊朗超挑釁影片曝光　誓言替蘇萊曼尼復仇

▲▼美國會大廈被炸垮！伊朗超挑釁影片曝。（圖／翻攝自推特／@KasraAarabi）

▲美國會大廈在影片中被炸垮。（圖／翻攝自推特／@KasraAarabi）

記者張方瑀／綜合報導

伊朗日前發布了一段官方宣傳影片，影片中美國國會大廈被描述為「壓迫的宮殿」，接著被一枚導彈炸毀，接著伊朗神職人員進入耶路撒冷，宣布解放聖城。伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）也向人民喊話，誓言替遭美國暗殺身亡的指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）復仇。

根據《紐約郵報》報導，哈米尼2日在全國發表電視談話之前，伊朗國家電視台撥放了一段宣傳影片，在影片中伊朗革命衛隊的士兵整齊劃一的踢著正步，接著一枚導彈突然發射，直接擊中美國國會大廈，冒出陣陣火光後，整座大廈瞬間在爆炸中崩塌。

接著看到哈米尼在台上揮手致意，而多名伊朗神職人員走向耶路撒冷，象徵著解放聖城，而這段12秒的影片中撥放著什葉派的伊斯蘭歌曲，歌詞將美國國會大廈描繪成「壓迫的宮殿」，而它也被伊斯蘭革命衛隊摧毀，解放聖城（耶路撒冷）的好消息也從伊朗傳來。

哈米尼接著在演說中誓言，會替2020年1月遭美國暗殺身亡的革命衛隊聖城軍指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）復仇。

美國共和黨議員圖米（Pat Toomey）在推特發文表示，對付伊朗是拜登政府的首要任務，「伊朗發布了一段假影片，顯示伊朗革命衛隊炸毀了我們的國會大廈，拜登政府的首要任務應該是確保伊朗不會進行這種攻擊，而不是取消制裁向伊朗屈服。」

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