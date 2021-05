美國會大廈被炸垮！伊朗超挑釁影片曝光　誓言替蘇萊曼尼復仇

▲美國會大廈在影片中被炸垮。(圖/翻攝自推特/@KasraAarabi)



記者張方瑀/綜合報導

伊朗日前發布了一段官方宣傳影片,影片中美國國會大廈被描述為「壓迫的宮殿」,接著被一枚導彈炸毀,接著伊朗神職人員進入耶路撒冷,宣布解放聖城。伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)也向人民喊話,誓言替遭美國暗殺身亡的指揮官蘇萊曼尼(Qasem Soleimani)復仇。

根據《紐約郵報》報導,哈米尼2日在全國發表電視談話之前,伊朗國家電視台撥放了一段宣傳影片,在影片中伊朗革命衛隊的士兵整齊劃一的踢著正步,接著一枚導彈突然發射,直接擊中美國國會大廈,冒出陣陣火光後,整座大廈瞬間在爆炸中崩塌。

Today pre-Khamenei talk,Iran state TV aired this clip depicting an IRGC attack on #Congress



Yes, it’s propaganda. But it shows the anti-US ideology of #IRGC,which is rising in power



Should the #US give #Iran billions in sanctions relief before addressing the challenge of IRGC? pic.twitter.com/Yp4z4igwWL