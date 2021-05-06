提供流浪漢單程機票返鄉　瑞士收回「零容忍」街友政策

▲瑞士為世上最富有國家之一。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

實習記者徐于文／綜合外電報導

瑞士第三大城市巴塞爾（Basel）將提供流浪者前往歐洲他國的單程機票，唯一的條件是時間內不能返回瑞士。瑞士身為全球最富有國家之一，長期對流浪者的強硬「零容忍」政策遭受國際批評，希望提案能改善國內大量街友問題。

巴塞爾移民機構表示，政府決定提供流浪者一張火車票及20法郎（約新台幣600元），如果距離太遠也可提供機票，總價值接近90法郎（約新台幣3000元）。司法部發言人耶各（Toprak Yergu）透露，受益者須同意不在有效期限內返回瑞士，否則可能被直接驅逐出境。

據瑞媒《20分鐘》報導，目前共有31名流浪者接受提案，其中14名來自羅馬尼亞、7名來自比利時、7名來自德國、2名來自義大利及1名來自法國。其中許多羅馬尼亞流浪者選擇乘坐飛機回國，已接受巴塞爾當局提供的價值60法郎（約新台幣1800元）匈牙利維茲航空（Wizz Air）機票。

瑞士多年來強硬街友政策飽受批評，日內瓦2014年曾因一名女街友違反乞討法規，卻無力支付500法郎罰款，將其逮捕並拘留。歐洲人權法院今年1月判決瑞士違反《歐洲人權公約》第8條「保障私人與家庭生活」，要求瑞士支付992歐元（約新台幣3萬3000元）損害賠償金。