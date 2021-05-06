印度「死亡人數占全球25％」！日增41萬例、近4000死　雙破紀錄

▲印度新冠肺炎疫情嚴峻，醫療資源嚴重不足。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

印度疫情依然嚴峻，根據《新德里電視台》最新消息，該國過去24小時通報41.2萬例、3980人死亡，雙雙打破紀錄。此外，世界衛生組織（WHO）也於5日指出，全球上周（4/26-5/2）通報570萬例、超過9.3萬人染疫死亡，其中，印度新增病例占整體46%，死亡人數更是高達總數的25％。

印度過去4個月內新增1千萬例，近2周幾乎每天通報超過30萬例、近4千死，未料今日又破記錄。儘管如此，醫學專家卻認為，實際上的染疫患者與死亡人數，可能比官方數據還要高上5至10倍。

政府首席科學顧問拉格萬（K. VijayRaghavan）5日也警告，雖然近日感染率微幅下降，但「有鑑於大量病毒正在傳播，第三波無法避免，雖然目前尚不清楚何時會發生」，大眾仍須做好防疫準備。

▲印度莫迪政府未能及時遏止第2波疫情，飽受抨擊。（圖／路透）



印度近幾周舉辦的宗教和政治造勢活動都吸引數萬人參加，釀成「超級傳播者」事件，加劇慘況。莫迪（Narendra Modi）政府因未能及時採取行動、遏止第2波疫情飽受批評，但仍擔心經濟受挫，不願實施封鎖，並宣稱氧氣供應充足，只是因為交通運送受阻。

印度身為主要疫苗商產國，卻因感染激增，嚴重影響疫苗供應與運送，包括孟買所在地馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）等三邦已出現疫苗短缺問題，一些接種中心甚至被迫關閉。

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