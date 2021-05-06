正確洗手是關鍵！門諾教授肥皂＋洗手7步驟　成防疫高手

▲花蓮門諾醫院響應世界手部衛生日，舉辦衛教宣導活動。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

響應5月5日世界手部衛生日，門諾醫院當天上午舉辦衛教宣導活動，教導民眾正確洗手的步驟及觀念，更藉此提醒民眾勤洗手不僅可以減少病菌傳播，也是預防疫情延燒的關鍵，院長吳鏘亮呼籲民眾，進出公共場所一定要記得戴口罩、勤洗手，保護自己也保護他人。

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▲▼院長吳鏘亮與醫療團隊帶著現場民眾實際操作洗手七步驟。



門諾醫院感染科主任繆偉傑表示，雖然目前無法讓病毒消失，但民眾透過手部衛生習慣的養成以及戴口罩、打疫苗等方式，確實可以達到保護自己、保護社區的功效。醫師進一步說，很多民眾對疫苗存有疑慮，但他以自身施打經驗分享，除了打疫苗後的隔天身體稍感到虛弱外，沒有其他不適與副作用產生。

而民眾擔心的血栓問題，目前歐盟則認定AZ疫苗和血栓風險並不相關，雖然韓國也有發生血栓案例，但全國也就只有2例，且並沒有直接證據證明發生原因是因為疫苗導致，民眾不必恐慌。再者，東方人發生血栓機率相較西方人低，不必過於擔憂，積極施打疫苗增強保護力才能對抗疫情。





院長吳鏘亮與醫療團隊帶著現場民眾實際操作洗手七步驟（內、外、夾、弓、大、立、完），雖然動作看起來很簡單，但要確實做到卻不是每個人都能落實，因此期盼透過宣導活動，加強洗手觀念，尤其在這個敏感時刻，提醒民眾勤洗手才能「手住疫情、手護台灣」。



繆偉傑強調，洗手是預防傳染病最簡單、有效的方法，透過正確的洗手，不僅可減少病菌入侵，也可有效降低腸胃道、接觸性、呼吸道傳染病等感染機會。但只用清水洗手是不夠的，要記得使用肥皂洗手才能有效減少手上的病菌，洗完手後應立刻用擦手紙把手擦乾，勿讓水分殘留於手上以免易生細菌。

▲落實洗手七步驟，人人都是洗手高手也是防疫高手。



近日新冠肺炎疫情升溫，響應世界手部衛生日，感控護理師用心設計闖關活動，期盼藉此讓參與民眾牢牢記住洗手七步驟，並透過護理師的考核，落實每個洗手步驟，讓來院就診的民眾和家屬個個都是洗手高手。



門諾醫院也再次提醒民眾，除了落實吃飯前、抱小孩前、回家後、如廁後、遊戲後的洗手5時機，疫情期間，戴口罩、勤奮洗手不僅是保護自己也是保護家人的最好方法。

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