「不正確戴口罩」菲律賓喊抓！戴下巴要拘留9hrs　超硬政策引詬病

記者葉睿涵／編譯

菲律賓有許多民眾都喜歡將口罩戴在鼻子下方，或是直接拉到下巴。總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）5日宣布，為了保護民眾，警方未來可以逮捕任何未正確佩戴口罩的人。杜特蒂的新冠政策一直都以嚴格著稱，但卻未能有顯著效果，因此飽受人民批評。

據菲律賓新聞網站Rappler報導，杜特蒂在5月5日與疫情特別小組的官員開會時表示，為了保護民眾，他將對警方下令，逮捕未正確戴口罩的人，「拘留他們、調查他們為什麼這麼做」。據悉，警察在拘捕這些民眾後，可以將違規者拘留9個小時。

▲菲律賓總統杜特蒂下令警方拘捕未正確戴口罩的民眾。（圖／達志影像／美聯社）

他也指出，人們戴口罩時，應該將口鼻完全遮住，警方必須逮捕未正確戴口罩的人，才是確保民眾可以好好遵守規定、正確戴口罩的唯一方式，「如果我不這樣做，如果我不變得嚴格，什麼都改變不了」。杜特蒂的新冠政策一直都以嚴格著稱，去年4月，一名男子因為在隔離期間走出房子而慘遭槍殺。

然而，杜特蒂如此嚴厲的新冠政策依舊未能遏制病毒傳播，更無法顯著加強追踪接觸者等關鍵方面的應對措施，而且他的政府還多次在沒有逮捕令的情況下逮捕了許多普通公民，因此飽受人民批評。

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