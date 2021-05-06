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空飄傳單激怒金與正！脫北者團體遭南韓警「扣押搜索」：嚴格法辦

▲▼「自由北韓運動聯盟」代表朴尚學近日向北韓空飄50萬張傳單。（圖／達志影像）

▲「自由北韓運動聯盟」代表朴尚學向北韓空飄50萬張傳單。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓今年3月正式通過修法，禁止相關團體在邊境地區向北韓（朝鮮）施放傳單，對此脫北者團體「自由北韓運動聯盟」代表朴尚學（박상학）聲稱，已於4月25至29日在軍事緩衝區（DMZ）分次向北韓空飄50萬張傳單。對此，南韓警方於今（6）日上午前往朴尚學的辦公室，執行扣押搜索。

根據《韓聯社》報導，首爾警察廳安保搜查科6日上午證實這項消息，表示將進行迅速又嚴格的搜查。朴尚學表示，其主導的脫北公民團體於4月25至29日沿著軍事緩衝區界線，從京畿道坡州市至江原道一帶，用10個大型氣球向北韓空飄50萬張傳單、500本筆記本、5千張一元美元紙鈔。

南韓國會與政府修訂《南北關係發展法》（對北傳單禁止法），並於今年3月正式通過上路，除了禁止相關團體與人士在兩韓交界地帶空飄傳單、也禁止透過擴音器對北韓撥放任何具有挑釁意味的音樂或廣播，否則最高可處3年以下徒刑、或3千萬韓元（約新台幣75萬元）以下罰金。

據悉，北韓朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正曾於2日發表談話，痛批南韓政府漠視骯髒的人渣垃圾在交界地帶輕舉妄動。報導指出，從南韓統一部於2010年開始進行統計以來，朴尚學所引導的自由北韓運動聯盟至去年為止已施放超過60多次的傳單，期間遭南韓政府立法禁制，並於去年展開調查，將相關人士移交給檢方。

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