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打2劑輝瑞疫苗保護力直飆95%！連老人都有效　終結大流行關鍵曝光

▲▼輝瑞疫苗。（圖／路透）

▲研究證明，接種2劑輝瑞疫苗將獲得95%以上保護力。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

以色列研究團隊5月6日在醫學期刊《刺胳針》上，發布一份至今規模最大的研究報告顯示，輝瑞（Pfizer）藥廠與BioNTech合作研發的疫苗，可以對新冠病毒提供95%以上的保護力，不過要達到高水準的保護力，必須要接種2劑輝瑞疫苗，因為研究結果顯示，僅接種1劑疫苗將讓疫苗效力大幅下降。

綜合法新社與《衛報》報導，該研究的第一作者普雷斯（Sharon Alroy-Preis）表示，這篇醫學研究收錄了來自真實世界的證據（RWE），顯示快速在全球落實疫苗接種計劃，確實可以終結這場大流行。研究分析了成年人接種比例已超過全國人口70%的以色列後發現，即使是面臨英國變種病毒的威脅，輝瑞疫苗仍對成年人，甚至年長者，極具保護力。

▲▼輝瑞疫苗。（圖／路透）

▲以色列已有超過70%人口接種輝瑞疫苗。此為示意圖。（示意圖／路透）

這篇被發布在醫學期刊《刺胳針》上的研究顯示，在完成2劑輝瑞疫苗注射的7天後，接種者對預防感染新冠病毒的保護力為95.3%，對避免染疫而死的保護力更高達96.7%，而針對有症狀感染和無症狀感染的防護力則為97%和91.5%。14天后，疫苗對感染及死亡的保護力，分別上升至96.5%及98%。

需要注意的是，人們必須接種2劑輝瑞疫苗以獲得如此高水平的保護力，因為研究證明，當人們只接種1劑疫苗時，輝瑞疫苗的保護作用顯著降低。在完成第一次注射後的7到14天，輝瑞疫苗對感染新冠肺炎的保護力只有57.7%，對死亡的保護力則為77%。

作者表示，這是因為施打單劑疫苗只能提供較小的保護力，尤其是在變種病毒頻出的環境下，更是如此。並未參與此研究的諾丁漢大學分子病毒學教授鮑爾（Jonathan Ball）表示，這項研究結果證明了接種2劑疫苗將提高人們的免疫程度和保護力，因此接種2劑疫苗「是很重要的」。

 
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