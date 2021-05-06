醫護全消失…病患丟床上缺氧等死！印度誇張影片曝　家屬崩潰哭喊

▲印度醫護人員逃離加護病房。（圖／翻攝自推特／@SreenivasanJain）



記者張方瑀／綜合外電報導

印度新冠肺炎確診數在過去7天新增260萬例，醫療系統崩潰加上屢屢痛失親人的家屬，讓印度醫院不斷出現失控場面。一段在網路上曝光的影片顯示，在哈里亞納邦一間醫院裡，多名家屬跑進加護病房後發現，所有醫護人員全都消失，只剩下多具遺體躺在病床上，畫面中還有人不斷哭喊著，「死了、死了……。」

New horror: videos emerging from a Gurgaon hospital of 5 days ago, where as oxygen ran out, doctors and staff abandoned sick patients. 6 died.



The hospital director claims she asked her staff to hide fearing reprisals. @SukirtiDwivedi with the shocking details on NDTV. pic.twitter.com/IP4jMJBdTA — Sreenivasan Jain (@SreenivasanJain) May 5, 2021

根據《新德里電視台》（NDTV）報導，一段在印度社群網站上瘋傳的影片顯示，幾名家屬衝進哈里亞納邦（Haryana）古爾岡（Gurgaon）的克里蒂醫院（Kriti Hospital）裡，結果竟發現加護病房內竟人去樓空，完全找不到任何醫護人員，只剩下幾名已經明顯斷氣的病患躺在床上，畫面中還有人不斷哭喊著，「死了、死了……。」

畫面中，家屬不斷在病房內外跑來跑去，憤怒的質問警察，醫生怎麼能夠拋棄病人，讓他們等死，「醫生不在，藥劑師也不在，櫃檯沒有任何一個人，甚至連一個警衛都沒有，怎麼能讓他們這樣跑掉。」據了解，在影片拍攝的當天，克里蒂醫院有6名確診者因缺氧而死亡。

▲印度氧氣量已相當匱乏。（圖／路透）



克里蒂醫院院長拉托爾（Swati Rathore）表示，當天下午2時醫院就通知政府官員，院內的氧氣量即將耗盡，並在4時通知家屬，請他們帶病患轉院，但都沒有人前來救援，晚間11時左右就有6人因缺氧過世。

拉托爾強調，當天所有的醫護人員都躲在另外一棟大樓，因為害怕受到病患家屬攻擊，「我擔心我的員工會因此失去生命，那天晚上醫護人員都沒有離開，他們暫時躲了起來，以保護自己的性命，等到警方到場後，所有15至20名醫護就返回崗位工作。」

▲印度過去7天死亡數達2萬3231人，佔全球死亡病例的四分之一。（圖／路透）



印度新冠肺炎在過去7天增加近260萬例確診，佔了全球7天確診數的46％，而死亡數達2萬3231人，佔全球7天死亡病例的四分之一。由於疫情迅速擴散，導致醫院床位和氧氣耗盡，太平間和火葬場人滿為患，許多病患都是在救護車上等待氧氣和床位時死亡。

除此之外，印度疫情也開始擴散到鄰國，根據《路透社》報導，世界衛生組織統計，尼泊爾上星期的確診病例暴增137％，就連斯里蘭卡的確診數也不斷增加。

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