　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

醫護全消失…病患丟床上缺氧等死！印度誇張影片曝　家屬崩潰哭喊

▲▼印度醫護人員逃離加護病房。（圖／翻攝自推特／@SreenivasanJain）

▲印度醫護人員逃離加護病房。（圖／翻攝自推特／@SreenivasanJain）

記者張方瑀／綜合外電報導

印度新冠肺炎確診數在過去7天新增260萬例，醫療系統崩潰加上屢屢痛失親人的家屬，讓印度醫院不斷出現失控場面。一段在網路上曝光的影片顯示，在哈里亞納邦一間醫院裡，多名家屬跑進加護病房後發現，所有醫護人員全都消失，只剩下多具遺體躺在病床上，畫面中還有人不斷哭喊著，「死了、死了……。」

根據《新德里電視台》（NDTV）報導，一段在印度社群網站上瘋傳的影片顯示，幾名家屬衝進哈里亞納邦（Haryana）古爾岡（Gurgaon）的克里蒂醫院（Kriti Hospital）裡，結果竟發現加護病房內竟人去樓空，完全找不到任何醫護人員，只剩下幾名已經明顯斷氣的病患躺在床上，畫面中還有人不斷哭喊著，「死了、死了……。」

畫面中，家屬不斷在病房內外跑來跑去，憤怒的質問警察，醫生怎麼能夠拋棄病人，讓他們等死，「醫生不在，藥劑師也不在，櫃檯沒有任何一個人，甚至連一個警衛都沒有，怎麼能讓他們這樣跑掉。」據了解，在影片拍攝的當天，克里蒂醫院有6名確診者因缺氧而死亡。

▲▼印度,新冠肺炎。（圖／路透）

▲印度氧氣量已相當匱乏。（圖／路透）

克里蒂醫院院長拉托爾（Swati Rathore）表示，當天下午2時醫院就通知政府官員，院內的氧氣量即將耗盡，並在4時通知家屬，請他們帶病患轉院，但都沒有人前來救援，晚間11時左右就有6人因缺氧過世。

拉托爾強調，當天所有的醫護人員都躲在另外一棟大樓，因為害怕受到病患家屬攻擊，「我擔心我的員工會因此失去生命，那天晚上醫護人員都沒有離開，他們暫時躲了起來，以保護自己的性命，等到警方到場後，所有15至20名醫護就返回崗位工作。」

▲▼印度,新冠肺炎。（圖／路透）

▲印度過去7天死亡數達2萬3231人，佔全球死亡病例的四分之一。（圖／路透）

印度新冠肺炎在過去7天增加近260萬例確診，佔了全球7天確診數的46％，而死亡數達2萬3231人，佔全球7天死亡病例的四分之一。由於疫情迅速擴散，導致醫院床位和氧氣耗盡，太平間和火葬場人滿為患，許多病患都是在救護車上等待氧氣和床位時死亡。

除此之外，印度疫情也開始擴散到鄰國，根據《路透社》報導，世界衛生組織統計，尼泊爾上星期的確診病例暴增137％，就連斯里蘭卡的確診數也不斷增加。

►印度政府認「第3波疫情將爆發」　美國務院准非緊急人員自願離境
►傳染病專家注射「2劑輝瑞疫苗」　不敵印度變種病毒過世
►他染疫遭全村遺棄慘死！女兒餵水「母竟拖走制止」…心碎影片曝光

品木宣言靈芝水下殺！安撫痘痘肌只要1399元

ET快訊
火鍋吃到飽！30種飲料任你喝「以為走到賣場」　內行驚：是陷阱
快訊／美髮師「前一晚也酒駕」！　被警方攔下送辦
美髮師撞死黃暐瀚母　辣妻急刪光IG貼文
快訊／田亞霍秘婚要當爸了！　26歲生日報3喜訊
便當忘記拿放14天！　小朋友領回一打開嚇到了
崔佩儀兒學測「志願填0個」！　分數可上這間大學

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新冠疫苗預計5月底抵北韓！WHO證實平壤「全力衝刺」：至今零確診

「不正確戴口罩」菲律賓喊抓！戴下巴要拘留9hrs　超硬政策引詬病

印度「死亡人數占全球25％」！日增41萬例、近4000死　雙破紀錄

空飄傳單激怒金與正！脫北者團體遭南韓警「扣押搜索」：嚴格法辦

醫護全消失…病患丟床上缺氧等死！印度誇張影片曝　家屬崩潰哭喊

法國家暴男出獄　尾隨妻子把她活活燒死！衝住處縱火險害死3孩

男遊客慘墜35公尺高懸崖　「剛好漲潮」幸運讓他掉1公尺深水逃死

超狂星冰樂！他點餐備註「13項客製化要求」　員工崩潰：好想離職

打2劑輝瑞疫苗保護力直飆95%！連老人都有效　終結大流行關鍵曝光

日韓外長G7首破冰！茂木敏充「結屎臉」...厭世神情解釋冰冷關係

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

張立昂遭爆「劈腿圈內女星、不愛戴套」　認了「對21歲女大生有好感」

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

叫餐破萬元！10外送員擠爆校門口 「謝學生」訂的餐...比對才知遭惡搞

撞殺黃暐瀚媽！衝超商買4啤酒喝 美髮師辯「現場沒燈」遭畫面打臉

欽點鏟屎官！小貓「路中央詐死」　下秒黏住新奴才：快帶偶回家～

新冠疫苗預計5月底抵北韓！WHO證實平壤「全力衝刺」：至今零確診

「不正確戴口罩」菲律賓喊抓！戴下巴要拘留9hrs　超硬政策引詬病

印度「死亡人數占全球25％」！日增41萬例、近4000死　雙破紀錄

空飄傳單激怒金與正！脫北者團體遭南韓警「扣押搜索」：嚴格法辦

醫護全消失…病患丟床上缺氧等死！印度誇張影片曝　家屬崩潰哭喊

法國家暴男出獄　尾隨妻子把她活活燒死！衝住處縱火險害死3孩

男遊客慘墜35公尺高懸崖　「剛好漲潮」幸運讓他掉1公尺深水逃死

超狂星冰樂！他點餐備註「13項客製化要求」　員工崩潰：好想離職

打2劑輝瑞疫苗保護力直飆95%！連老人都有效　終結大流行關鍵曝光

日韓外長G7首破冰！茂木敏充「結屎臉」...厭世神情解釋冰冷關係

機師列疫苗第一順位「被國際笑」？　北市：柯文哲沒排擠第一線醫護

星宇航空發內部信：避免跟友航組員聚餐　1機師同桌華航個案遭隔離

自然生態融入生活美學！湯大凰工筆畫展　創作靈感來自夫婿果園

新冠疫苗預計5月底抵北韓！WHO證實平壤「全力衝刺」：至今零確診

惡劣！租地放大理石卻傾倒廢棄物　屏警+環保人員活逮

美髮男新婚籌備開店　酒駕撞死黃暐瀚母拖延報案...急關臉書

王中平「只合作過1次」警局當保人　命理師：這世破財命

瑞安街老鄰居加碼買天后社區　「瑞安自在」樓中樓戶單價破紀錄

台大友達立聯合研發中心 3年拋3000萬鑽研前瞻顯示、3D立影技術

湖北首間「晶圓再生」廠試產　台資半導體企業辛耘攜手高啟全催生

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

國際熱門新聞

舊金山85歲亞裔阿嬤遭「隨機刺殺」

科技YouTuber搶先開箱 iPhone 13 Pro Max

女子峽谷「失蹤5個月」　警方：她想住這裡

鼻子大＝陰莖大？日研究：是真的

超正紡織廠女工被捲進機器　同事發現已碾成碎片

拿防疫補助金做「巨大烏賊地標」！居民尷尬

哈利梅根剉咧等！父兄傳將聯手報復

比爾蓋茲是為「她」離婚？美女翻譯「王喆」回應了

2劑輝瑞疫苗不敵印度變種病毒　傳染病專家染疫過世

傳泰王又當爸！神秘嬪妃誕小王子

印度爸染疫慘死　女兒餵水竟被媽阻止

享耆壽99歲　菲利浦親王死因出爐

SpaceX星艦「五度試飛」首次完整降落　殖民火星進一步

G7外長：支持台灣參與世衛論壇　重視台海和平

更多熱門

相關新聞

打2劑輝瑞疫苗保護力直飆95%！老人也有效

打2劑輝瑞疫苗保護力直飆95%！老人也有效

以色列研究團隊5月6日在醫學期刊《刺胳針》上，發布一份至今規模最大的研究報告顯示，輝瑞（Pfizer）藥廠與BioNTech合作研發的疫苗，可以對新冠病毒提供95%以上的保護力，不過要達到高水準的保護力，必須要接種2劑輝瑞疫苗，因為研究結果顯示，僅接種1劑疫苗將讓疫苗效力大幅下降。

華航案發現3感染源！跟騷法限縮「性或性別」？

華航案發現3感染源！跟騷法限縮「性或性別」？

「只是要辦check in欸」客拒戴口罩　房務崩潰

「只是要辦check in欸」客拒戴口罩　房務崩潰

印度政府認了：第3波疫情將爆發

印度政府認了：第3波疫情將爆發

北市防疫升級？黃珊珊：可能做預警升級

北市防疫升級？黃珊珊：可能做預警升級

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情印度

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜送急診！腎指數「飆到3點多」

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

3人中鏢被帶走！社區群組：媽媽最慘

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

鳳梨聲帶長白斑被警告「罹癌前兆」

三重驚傳外送員暴動！警曝真相

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

撞死黃暐瀚母　美髮師IG曝光

中央大學男女激戰片瘋傳　校長回應了

快訊／張立昂認了「對女大生有好感」

母遭醉撞奪命！黃暐瀚做2件事　鄉民不酸了

保姆帶娃穿豹紋短裙　伊能靜遭網友情勒解答！

被笑飛機場！愛莉莎莎曬片反擊：我木蘭飛彈

困故障電梯無人理！13歲少年自救失敗變形慘死

確診者2天喝同牌飲料　釣出阿信

更多

最夯影音

更多
波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學
李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面