男遊客慘墜35公尺高懸崖　「剛好漲潮」幸運讓他掉1公尺深水逃死

▲英國舊哈里岩(Old Harry Rocks)發生墜崖事件。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名男子近來在斯旺納奇市(Swanage)的舊哈里岩(Old Harry Rocks)遊玩時，一個不小心失足，竟然墜落35公尺高懸崖，目睹這驚悚一幕的眾人都以為他死定了，沒想到因為一個幸運巧合讓他只受輕傷奇蹟逃死。

28歲男子特里迪科(Alex Tridico)與5名朋友從倫敦到多塞特郡度假，然而在懸崖上小徑行走時卻離奇墜崖，大難不死的他表示，「我當時試圖抓住附近岩石或草，但是手滑，約3至4秒的時間我意識到自己會摔下去，我死定了」。

幸好特里迪科仍保持冷靜，墜崖時記得要把自己推離懸崖邊，以免掉進太淺的水中導致重傷，送醫診斷發現斷了3根肋骨與肺部穿孔，他表示，「每個人都很驚訝我竟然沒死，畢竟考量到我所墜下的距離，竟然只有受輕傷」。

救援人員表示，特里迪科能活下來真的是奇蹟，「他掉落時，當時剛好在漲潮，所以他沒有落水太深，墜至約1公尺深的水而已，所以他很幸運受了相比起來不算太嚴重的傷」。至於特里迪科落水的原因，網路上盛傳他是為了拍照，他澄清是謠言，當時只是因為路面太滑，才會不小心失足。