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印度政府認「第3波疫情將爆發」　美國務院准非緊急人員自願離境

▲▼ 印度新冠疫情慘重。（圖／路透）

▲ 印度新冠疫情慘重。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度政府5日證實，境內新冠雙重變異毒株「B.1.6.1.7」正在擴散當中，考量到現階段感染人數激增，「第3波疫情爆發無可避免」。美國國務院同日宣布，由於確診數激增，批准美國政府非緊急人員可自願離開印度。

印度斯坦時報報導，依據研究結果，印度境內的英國變種病毒B.1.1.7傳播率正在下降中，但雙重變異毒株「B.1.6.1.7」擴散趨勢正在上升。依據當局5日統計數據，印度單日新增確診數已經連續14天突破30萬例，全境累計2066萬例確診、22.6萬人染疫死亡。

▲▼ 印度新冠疫情慘重。（圖／路透）

▲▼ 印度新冠疫情慘重。（圖／路透）

印度政府首席科學顧問拉加萬（K Vijay Raghavan）坦言，當局先前就已預測到會出現第2波疫情，但隨著防疫警戒降低等多種因素出現，並未料到第2波疫情會如此猛烈，「有鑑於疫情感染擴散狀況，第3波疫情爆發無可避免，只是現在不知道這會發生在什麼時間點」，且感染狀況與疫苗都會造成病毒適應性壓力，導致其發展出新型變異，政府應該要做好相關準備。

面對印度嚴峻疫情，美國國務院5日宣布，由於印度新冠染疫者人數激增，美國政府已批准非緊急人員可自願離開印度。

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