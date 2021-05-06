超狂星冰樂！他點餐備註「13項客製化要求」　員工崩潰：好想離職

▲美國一名顧客點了一杯焦糖星冰樂，附帶13項客製化要求。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合外電報導

美國星巴克咖啡師荷西（Josie）在推特上表示，一位名叫艾德華（Edward）的顧客點一杯24盎司超大杯「焦糖三重奏星冰樂」，卻提出13項客製化要求。他被離譜訂單搞得「好想離職」，呼籲大家停止跟風發掘隱藏菜單。此貼文在網路上瘋傳，許多同業紛紛貼出更誇張的客製化要求，互相「取暖」。

根據照片，艾德華希望飲料加入肉桂粉、焦糖脆片、1匙蜂蜜、鹽味奶油脆片、7匙焦糖糖漿與5份香蕉片，並要求冰塊、鮮奶油、焦糖等配料加量，完成後還要「雙倍攪拌」，13項備註讓訂單明細變得超長。

根據星巴克官方營養標示，一杯標準的超大杯「焦糖三重奏星冰樂」大約570卡路里，加了上述客製化配料後，熱量肯定爆表。

荷西的貼文引發同事共鳴。一名星巴克員工分享，一杯咖啡密斯朵加上32項客製化要求的照片，另一人上傳抹茶奶霜星冰樂加上31行客製化註解的圖片，抱怨隔周就會遇到類似要求。一般民眾也透露，自己曾經遇過誇張「奧客」，堅持飲品加熱至攝氏37度，「不能36度也不能38度，我分得出來哦」。

《紐約郵報》報導，許多星巴克粉絲或愛喝咖啡的人熱衷追求「創意飲料」，只要在社群媒體上搜尋#Starbucks標籤，就能找到數百種客製化菜單，但實際上，類似訂單製作過程複雜耗時，使得員工非常困擾。

根據《福斯新聞》，星巴克以豐富菜單和「數千種飲料組合」為招牌，「咖啡師能以超過17萬種方式製作客製化飲品，包括豆漿、椰奶、杏仁奶、燕麥奶，與糖漿結合，再加上咖啡、濃縮咖啡以及各種配料」。

發言人回應「荷西事件」時表示，大多數顧客的要求都很合理，「星巴克的客製化飲料，以及咖啡師協助顧客找到並製作合適飲料的專業，一直都是星巴克體驗的核心」。

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