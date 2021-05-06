女放火燒房「還坐草坪欣賞」　鄰居聽到駭人慘叫聲：地下室有人！

▲女子的冷血行徑讓人傻眼。（圖／翻攝自Twitter／Fifty Shades of Whey）

記者李振慧／綜合報導

美國馬里蘭州發生一起駭人事件，一棟房子突然燒起大火，然而女屋主不但不慌張，還坐在前院草坪上欣賞，詭異的情景讓目睹民眾忍不住拍下，還有目擊者表示，屋內地下室其實鎖著一名女子，現場還可以聽到她慘叫的聲音。

事件上月29日發生在埃爾克頓鎮(Elkton)街上，47歲女子梅特瓦利(Gail Metwally)被人拍到，她將房子放火後，居然像沒事一樣坐在草坪上看書。拍攝影片的男子表示，「她往垃圾桶點火，我的天啊，這不是真的吧，她居然放鬆坐在那裡欣賞大火」，凶猛的火勢很快就吞噬整棟房子。

附近鄰居表示，火災發生時，他們聽到地下室傳來女子哭泣聲，後來透過窗戶成功將人救出。塞西爾郡(Cecil County)警方後來將縱火的梅特瓦利逮捕，對外表示，梅特瓦利平時與3名室友一同居住，事發當時，其中2人不在家，目前以一級與二級謀殺未遂罪、縱火、惡意毀壞財產等罪進行起訴，她的犯案動機仍待調查。