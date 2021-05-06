新冠疫苗預計5月底抵北韓！WHO證實平壤「全力衝刺」：至今零確診

▲北韓牡丹峰公車事業所派遣人員對公車內外進行消毒工作。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

全球各國正持續進行新冠疫苗接種作業，而對外宣稱「零確診」的北韓（朝鮮）也即將於今年5月迎來首批的新冠疫苗。外媒報導指出，目前平壤當局正如火如荼進行事前準備工作。

根據美媒《自由亞洲電台》（RFA）於當地時間5日的報導，世衛組織（WHO）駐平壤代表薩爾瓦多（Edwin Salvador）接受訪問時透露，北韓身為COVAX機制的加入國，為了有效取得新冠疫苗供給，目前正著手進行相關準備工作，以求滿足技術性條件。

薩爾瓦多表示，「WHO將持續與北韓合作，協助其進行相關的準備工作，直到該國技術性條件充足。」

不過薩爾瓦多並未清楚透露，到底其所指的技術性條件，是否與疫苗低溫貯藏技術有關。

據悉，先前COVAX公佈北韓新冠疫苗的指定分配額為199萬2千劑，原本預計今年5月底前將優先供給北韓印度血清研究所（SII）所製造的阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗170萬4千劑，不過隨著疫苗原物料短缺，撥給北韓的疫苗恐將延遲供應。

報導也指出，北韓屬於COVAX「預先市場承諾機制」（COVAX AMC）中的92個貧窮落後國家。而根據WHO的報告，北韓截至4月15日已針對2萬4542名居民進行新冠篩檢，過程中並無發現確診者。

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