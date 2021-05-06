美方預測「長征五號殘骸」周六墜地球！　五角大廈密切監控

▲中國火箭「長征五號B遙二」（Long March 5B）4月29日成功發射，如今卻發生失控事故。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

中國火箭「長征五號B遙二」（Long March 5B）4月29日搭載「天和」核心艙成功發射，但如今卻發生失控事故，預計美東時間周六（8日）墜落地球表面。美國太空司令部正在密切監測、追蹤其碎片殘骸，白宮也呼籲各國應該做出「負責任的太空行為」。

綜合《衛報》、《路透社》等外媒報導，失控的火箭艙長30公尺、寬5公尺、重達21噸，可能成為最大的墜地太空垃圾之一。

非營利組織「航空航天公司」（Aerospace Corporation）預測，殘骸將飛越美東城市，墜落在赤道附近的太平洋海域。五角大廈認為，碎片「重返大氣層的幾小時內，無法確定墜落地點」。

哈佛大學天體物理學家麥克道維爾（Jonathan McDowell）指出，火箭殘骸墜地的效應「相當於一架小飛機在100英里外墜毀」。他提及中國另一枚火箭2020年5月失控墜入非洲西部大西洋一事，「又大又長的金屬棒飛越天空，破壞了象牙海岸的幾座建築物……中國確實疏忽了，我們不會故意讓超過10噸的東西失控，從天空掉下來」。

中國航天局尚未說明是否重新控制火箭，但官媒《環球時報》報導，火箭的「薄皮」鋁合金外殼能夠很輕易地在大氣層燒毀殆盡，幾乎不會對於人類構成威脅。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）於5日表示，由於太空活動、太空垃圾增多，也帶來日益嚴重的堵塞風險，而美國正致力於解決此問題，「我們希望與國際社會合作，促進太空領域的領導力與負責任行為」。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast