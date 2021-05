傳68歲泰王又當爸啦！神秘嬪妃誕下小王子　王后、貴妃地位恐不保

▲泰王與第4任妻子王后素提達。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

現年68歲的泰王瓦吉拉隆功(Maha Vajiralongkorn)據傳又再度當爸爸了!且這位小王子的媽媽是一位從未曝光過的妃子,目前被泰王藏匿在瑞士的瓦爾德格酒店。這也讓外界開始猜測,這位妃子是否能母憑子貴,而膝下無子嗣的王后素提達、貴妃詩妮娜,地位也備受威脅。

The sources also described how the atmosphere would change in at the hotel in the Swiss town of Engelberg when Vajiralongkorn visited the queen, and a climate of fear would engulf Suthida's entourage as staff and servants faced cruel punishment for alleged mistakes. 2/3 pic.twitter.com/1sc83t7d85