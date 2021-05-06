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日韓外長G7首破冰！茂木敏充「結屎臉」...厭世神情解釋冰冷關係

▲▼美日韓3國外長5日在英國倫敦舉行會談。（圖／達志影像）

▲美日韓3國外長5日在英國倫敦舉行會談。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

日韓關係因二戰慰安婦、朝鮮籍非法徵用勞工賠償問題法院判決而降至冰點，如今是逢七大工業國（G7）外長會議在英國倫敦展開，南韓外交部長鄭義溶、日本外務大臣茂木敏充於當地時間5日進行20分鐘的單獨會談，試圖就現有關係上進行破冰，然而除了在共同推動北韓（朝鮮）無核化達成共識外，兩國基本上在前述議題上固守各自立場。

根據《韓聯社》報導，鄭義溶在完成美日韓3國外長會談後，進入由日方準備的會議室進行會談，由於兩國外長在行程上相當緊湊，因此扣除翻譯的時間，基本上僅足夠日韓兩國重述先前的固有立場。另外，鄭義溶提及日本排放福島核電廠輻射汙水恐影響鄰國海域的環境保護與安全，茂木敏充則對韓方提出的質疑表示憂心。

茂木敏充表示，日本政府已在1965年日韓請求權賠償協議、2015年安倍晉三與朴槿惠達成的日韓慰安婦協議上完成其賠償責任，然而南韓法院的判決結果明顯違反國際法，因此南韓須就此問題上提出解決方針。

鄭義溶對此強調，若沒有正確的歷史觀念，則過去的歷史問題無法獲得解決。

▼日本外務大臣茂木敏充。（圖／達志影像）

▲▼日本外務大臣茂木敏充。（圖／達志影像）

▲▼鄭義溶、茂木敏充神情緊繃，顯示僵硬且冰冷的日韓關係。（圖／達志影像）

▲鄭義溶、茂木敏充神情緊繃。（圖／達志影像）

而針對北韓核武問題，日本則表示有意合作推動韓半島（朝鮮半島）達成無核化。

報導指出，先前鄭義溶於今年2月就任南韓外交部長後，雖曾主動致電問候茂木敏充，卻未獲得對方回應，從此次會談釋出的照片來看，日韓外長皺緊眉頭，且進行會談前沒有握手、也沒有互碰手肘問候，再次呈現日韓兩國關係依然緊張。

據悉，拜登就任美國總統後一直有意促成日韓兩國修復關係，以鞏固西太平洋穩健的美日韓同盟。此次日韓外長會談，是日本首相菅義偉於2020年9月就任後，首度的兩國外交高層對話。

►美日韓3國外長倫敦會談！籲共同推動「北韓去核」...日韓首破冰

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