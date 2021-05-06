美日韓3國外長倫敦會談！籲共同推動「北韓去核」...日韓首破冰

▲美日韓3國外長5日在英國倫敦舉行會談。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

七大工業國組織（G7）外交長官會議正在英國倫敦如火如荼舉行，而美國、南韓、日本外長於當地時間5日進行約50分鐘的會談，3國外長針對美國拜登政府新出爐的對北韓（朝鮮）戰略與政策進行討論，承諾未來將加強溝通與合作，以求達成實現韓半島（朝鮮半島）無核化、推動區域永久和平，並重申美日韓同盟的重要性。

根據《韓聯社》報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、南韓外交部長鄭義溶（정의용）、日本外務大臣茂木敏充重申同盟的重要性，承諾將持續探究合作的方法，透過具互惠原則、未來指標性的合作，增進區域和平、國防安全與繁榮。

美國透過國務院發言人發表聲明，「3國外交首長不僅在推動韓半島無核化上具有合作共識，在其他展現高度關注的議題上，3國也承諾將進行合作。為防堵北韓核武擴散，我們呼籲履行聯合國安理會決議案，並同意在強化軍事武力、維持韓半島和平與穩定上有其合作的必要性。」

▼南韓外交部長鄭義溶。（圖／達志影像）

▲日本外務大臣茂木敏充。（圖／達志影像）

日本外務省則在聲明中表示，3國外長重新確立針對北韓完全無核化的決議案，並承諾將向北韓要求，務必履行聯合國安理會決議所提出的義務。

會後，鄭義溶與茂木敏充單獨進行日韓外長會談，為鄭義溶就任後首次的日韓外長對話。

日媒《共同社》引述消息人士說法，表示此次美日韓3國外長會談，是由美國方面首先提議。據悉，距離上次美日韓3國會談已經是1年3個多月以前，當時美國時任國務卿彭佩奧、南韓時任外交部長康京和、日本外務大臣茂木敏充於2020年2月在德國慕尼黑安全會議上進行3國會談。

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