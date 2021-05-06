男星靠「168」激瘦34公斤！　36歲女欠缺1關鍵反胖還便秘

▲168斷食法是指一天之中，只能在8小時以內進食，透過斷食16小時讓身體燃燒脂肪，但專家建議，吃對食物才能成功減重。（圖／CTWANT提供，下同）

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時序已經進入夏天，也宣告減肥旺季到來！從日本延燒來台的「168間歇斷食法」更掀起一股風潮。晨光營養諮詢專科院長趙函穎營養師說，「168間歇斷食法」是指一天24小時中，只有8小時能夠進食，其餘16小時斷食，舉例來說，如果早上9點吃早餐，下午5點之後就進入斷食，直到隔天早上9點才能再進食。

趙函穎說，人體完整消耗葡萄糖和肝醣大概需要12~14小時的時間，所以當禁食時間拉長到16小時，體內的能量完全被消化之後，身體就會進入「燃脂狀態」。

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▲藝人楊丞琳實行一六八斷食法時，還搭配運動、吃蛋白質食物，短短二個月就瘦下六公斤。

許多藝人也都嘗試「168間歇斷食法」，例如楊丞琳2個月就瘦了6公斤、饒舌歌手瘦子也利用這個方法，讓自己在宣傳期前瘦下4公斤，並且體脂速降，讓傲人的六塊肌變得更明顯。而一向給人「豐滿」印象的藝人劉爾金，也因健康亮紅燈而採用此方法，半年內就狂瘦34公斤。

▲體重高達110公斤的藝人劉爾金，靠著168斷食法在半年內瘦至76公斤，足足少了34公斤。

不過，卻不是所有人都同樣有效！「關鍵就在於飲食內容！」趙函穎說，許多案例都是因為亂吃、便祕、再加上情緒過於壓抑而失敗，「曾有一位36歲女性嘗試168斷食，結果2周後竟然反而胖了1公斤，而且便祕整整一周！」

原來這位女性一到進食時間，就會補償心態似的狂吃，珍珠奶茶、炸雞都不忌口，為了趕在晚上8點禁食時間之前吃完，吃飯速度變得更快，還曾經一口氣吃下2個便當，但晚上又太晚就寢，常常餓得睡不著覺，更重要的是心情因此變得極差，完全不可能堅持下去。

▲斷食需要堅強的意志力執行，一旦破戒反而可能會暴飲暴食，瞬間吃下大量高油脂食物或含糖飲料。（圖／123RF）

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