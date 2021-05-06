美女營養師揭露168「1個月激瘦8.5公斤」　只要少吃一餐再加一招

▲如果生活壓力已經不小，斷食的飢餓感更容易讓情緒沮喪，導致瘦身失敗。（圖／123RF）

圖、文／CTWANT

從日本延燒來台的「168間歇斷食法」更掀起一股風潮，但有些人狂瘦34公斤、有些人卻反而變胖！營養師夏子雯身邊也有對比鮮明的例子，「我有一位30多歲的男性友人，1個月就瘦下8.5公斤，5個月共減去17公斤；但另一位60歲的長輩，2個月僅瘦1公斤。」

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▲營養師夏子雯認為若能從三餐減為兩餐，並避免吃加工食物，就能增加減重成功率。（圖／夏子雯提供）

雖說年紀增長會影響身體代謝能力，但夏子雯認為兩人最大的差異還是在於飲食內容，男友人的進食時間是下午2點到晚上10點，當進食時間縮短，就把三正餐變為只吃兩餐，而且只吃原形食物，飲食清淡、多蔬果；長輩的進食時間雖然是早上11點到晚上7點，也只吃兩餐，但餐與餐之間較不忌口，會吃些小泡芙、堅果、海苔等點心，沒有減少熱量的攝取，而且執行168斷食後，開始有胃痛的狀況，所以就放棄斷食了。

▲夏子雯的友人實行一六八斷食法，五個月共瘦十七公斤，變身型男。（圖／夏子雯提供）

「如果能減去一餐(三餐變為兩餐)，同時又避免吃加工食物、餐與餐之間的小零食，就會讓瘦身效果更明顯！」夏子雯說，想減餐就要依照自己的生活作息，以上述男性友人為例，因為比較晚起床，所以下午2點進食完全沒有問題，只要不吃宵夜即可，所以建議視個人生理時鐘來調整進食時間，就能提升斷食的成功率。

夏子雯說，「沒有一種減肥方式可以套用所有人！」如果覺得168斷食難以做到，也可以調整為1410斷食，將斷食時間縮短為14小時、進食時間增加至10小時，或許效果會稍弱一些，但可能更為持久。

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