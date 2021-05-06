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女子峽谷「失蹤5個月」撐過寒冬被尋回　警方：她想住這裡

▲▼猶他州一名女子峽谷失蹤5個月，終於被發現她還活著。（圖／翻攝自Utah County Sheriff）

▲猶他州一名女子峽谷失蹤5個月，終於被發現她還活著。（圖／翻攝自Utah County Sheriff）

記者林彥臣／綜合報導

美國猶他州一名47歲的女子，在去年11月就被發現在普羅沃（Provo）附近一處峽谷失蹤，經過了5個多月之後，才在2日被當地警方發現她一個人撐過了寒冬，還活在峽谷之中，居住在一頂帳篷裡面。

根據《美聯社》報導，去年11月25日美國森林服務局的僱員發現這位女子的車，被遺棄在鹽湖城東南方約50英里（80公里）的入口停車場，但是發動幾次搜救都沒有找到這名女子。

直到本月2日，猶他州當地警方與非營利組織的搜救團隊，再度搜索該處峽谷，原本打算利用無人機進行搜救卻發生墜毀的事件，當搜救小隊以徒步前往墜毀處回收無人機時，卻意外發現這名失蹤的女子與她的帳篷。

警方表示，這名女子被發現時明顯身體虛弱、體重減輕，沒有任何外傷，她靠著苔癬、河水、自己帶來的食物，還有登山客提供的食物過活。

警長發表的聲明表示，已經將這位女子帶去醫院檢查，初判她可能遭受精神健康方面的困境，而且是她自己選擇待在那個地方。

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