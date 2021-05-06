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瘋電影／無名弒　一直挨揍的對方很可能是怕一拳打死你

文／賴賴

▲▼無名弒。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

電影流暢好看，導演將一部劇情簡單的故事，以獨特的敘事風格和剪輯手法，搭配情緒語言的音樂，構造出效果強大的動作片情感，非常高明的影片製作，尤其是許多動作上的鏡頭語言，以視覺強化動作中的慘烈，導演走的不是氛圍型態的暴力美學，而是強化情緒的分鏡設計，難怪評價如此之高。

從一個極度平凡的小人物，反差出退役的特勤分子，故事反轉力道超強，於是片中的爆發式動作完全合理，原來雙手有武功的人，本身就是一種極度可怕的武器，武功越高強，人品格局需要更寬大，整天喊打喊殺是小僂囉行徑，恃強欺弱非君子。電影中最吸睛的是男主的父親，感覺就在養老院等死的老頭，了無生趣的整天看電視，突然兒子有難，持槍上陣，原來老父是警察退休，電影感覺就是美人國真的有夠崇尚以暴制暴的。

電影告訴你，高手的對手是誰，高手打起架來是什麼樣子？不要隨便招惹錯人。


片　　名：無名弒
英文片名：Nobody
類　　型：懸疑/驚悚
上映日期：2021-04-01
片　　長：01時32分
導　　演：伊利亞奈舒勒(Ilya Naishuller)
演　　員：鮑勃奧登科克(Bob Odenkirk) 、 康妮尼爾森(Connie Nielsen) 、 RZA(RZA)
國　　家：美國
語言：英語
發行公司：環球影業


劇情大綱

有時候一個毫不起眼的人才是最危險的人。

艾美獎得主鮑勃奧登科克（熱門影集《絕命律師》、《郵報：密戰》、《內布拉斯加》）飾演哈奇曼賽，一個被瞧不起和受到忽略的父親及丈夫，總是對人生中受到的侮辱忍氣吞聲，從來不會反擊。他就是一個無名小卒。

當有一晚兩名劫匪闖入他位於郊區的家中時，哈奇不願意以暴力手法保護他自己或是他的家人，只希望能夠避免他和家人受到更嚴重的傷害。他的青少年兒子布雷克（《心靈小屋》蓋奇曼羅 飾）對他感到非常失望，而他的妻子貝卡（《神力女超人》康妮尼爾森 飾）則似乎對他漸行漸遠。

發生這次事件之後，哈奇內心隱忍已久的怒火被燃起，也觸發了他沉睡已久的直覺反應，並且促使他走上一條暴力血腥的道路，他深藏不露很久的陰暗祕密和各種致命殺人能力也再度浮現出來。經過一連串的激烈打鬥、槍戰和飛車追逐之後，哈奇為了拯救他的家人，必須不擇手段消滅一名危險的對手（亞馬遜影集《黑道無國界》知名俄羅斯演員亞歷克賽席列布瑞亞柯夫 飾）－並且確定他往後再也不會被當成一個被低估的無名氏。

《無名弒》一片的導演是伊利亞奈舒勒（《超狂亨利》），編劇是戴瑞克柯斯達，他也是《捍衛任務》系列電影的主創編劇，其他的演員還包括曾經榮獲艾美獎的傳奇演員克里斯多夫洛伊，他在片中飾演哈奇的父親；以及擁有斜槓身分的音樂人兼演員RZA，他在片中飾演哈奇的兄弟，並以他自己隱藏已久的非凡身手協助哈奇展開報復行動。

這部電影的製片包括凱莉麥克科米克及大衛雷奇，他們的製作公司87North製作的作品包括《玩命關頭：特別行動》、《死侍2》以及《極凍之城》；布萊登阿夫特古德（《赴湯蹈火》、《極地追擊》）；以及奧登科克/普羅維塞羅娛樂公司的鮑勃奧登科克與馬克普羅維塞羅（Hulu影集《筆寫青春》）。執行製片則包括戴瑞克柯斯達、馬克費雪及陶比麥奎爾。

▲▼無名弒。（圖／yahoo）

▲在家沒出手是因為不能沒武功的人。

▲▼無名弒。（圖／yahoo）

▲原來爸爸真的是老虎，太太兒子都輕看他了。

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