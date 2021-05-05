Facebook繼續封殺川普！帳號最後「生機」...半年內重審權限

▲美國前總統川普。（圖／路透）

記者郭家榮／綜合報導

由社交平台Facebook成立的全球獨立監督委員會（Oversight Board）今（5）日宣布，將持續凍結前任美國總統川普（Donald Trump）的帳號權限，不過「無限期停用」是錯誤的懲罰，要求Facebook必須在6個月內重新審查該帳號，以確保與平台其他會員適用相同的規範。

根據《路透》報導，由於川普的支持者在1月6日「進攻」美國國會大廈，引起社會大眾的擔憂，Facebook決定無限期中止川普Facebook和Instagram的帳號全縣。臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）表示，當時讓川普繼續使用Facebook相關服務的風險太大，因此暫時採取特別措施。不過這個案件也轉給Facebook成立的全球獨立監督委員會，由學者、律師和專家們來決定要繼續凍結還是恢復帳號權限。

全球獨立監督委員會經過討論後宣布，繼續維持Facebook凍結川普帳號權限的決定，不過也要求Facebook必須在6個月內依據平台其他會員都適用的規範，重新審查該帳號。這個決定也顯示出，未來Facebook應如何處理不當使用平台的世界領導人的帳號權限。目前，川普在推特（Twitter）所擁有超過8800萬追隨者的帳號已被永久停用。

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