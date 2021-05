舊金山85歲亞裔阿嬤「遭刺殺」　目擊者：很大把軍刀從背後捅去

▲舊金山市中心發生亞裔阿嬤遭隨機攻擊事件。(圖/翻攝自Google maps)



記者林彥臣/綜合報導

美國近期連續發生亞裔遭到隨機攻擊事件,舊金山當地時間4日下午5時,再度發生一起亞裔遇害事件,2名分別為85歲與60歲的阿嬤在等公車時,遭到一名男子持刀從背後刺殺,其中一人大量出血,另一人手臂中刀,已經緊急送醫急救,這名行凶的男子已經遭到警方逮捕。

綜合美媒報導,受害的85歲阿嬤當時剛在中國城完成購物,正在第四街(4th street)與市德頓街(Stockton street)等公車時就遭遇到攻擊,她並不認識另一名60多歲的受害者,警方在事發2小時後,在1英里外的埃迪街(Eddy Street)上逮捕了一名54歲的男子,據悉他是當地人。

一名目擊者指出,她看到一名男子,右手緊握著一把刀,是有指節握柄、刀刃上還有開洞的刀,看起來就像是一把很大的軍刀,她一轉頭就看到其中一人的羽絨衣被割成碎片,羽毛都噴出來,其中一人被砍到大量出血,另外一人手臂中刀。

Patricia Lee witnessed the suspect stab or as she described “slice” two women at the bus platform. The women are at the hospital being treated. pic.twitter.com/aMmth0i8dM