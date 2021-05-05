哈利梅根剉咧等！父兄傳將「聯手報復」…未來恐徹底切割

▲英國哈利王子（右）與威廉王子（左）關係降至冰點。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

英國哈利王子與妻子梅根去年宣布從王室出走，兩人隨後在今年3月初接受美國著名脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）的訪問時，痛批王室「種族歧視」，引起王室與眾人不滿，就連在今年4月哈利回到英國參加菲利普親王的葬禮時，仍無法修復家族關係。對此，有英國媒體就爆料，哈利的父親查爾斯、大哥威廉還計畫將聯手進行「報復」。

根據英國《每日快報》報導，查爾斯與威廉一直對於哈利王子出走皇室，以及在脫口秀節目上砲轟皇室的行為耿耿於懷。有皇室專家日前爆料，威廉與妻子凱特希望利用皇室的身份，逐漸在媒體上找回話語權，並一點一滴的透露哈利與梅根的真面目，使外界重新扭轉對英國皇室以及2人的看法。

▲英國哈利王子夫婦因出走、抨擊王室引發風波。

除此之外，查爾斯還打算「精簡王室」，節省不必要開支，鼓勵其他王室成員到外尋求有報酬的工作，自立生活，除王室的「高級成員」包含查爾斯和夫人卡蜜拉、威廉和凱特夫婦以及他們的3名子女喬治王子、夏綠蒂公主和路易王子必須承擔公務外，其他成員可能得憑本事養活自己，也可能會失去頭銜和資助。對此，哈利和梅根很有可能就會在這波行動中被王室切割。

▲英國哈利王子（右）與爸爸查爾斯王儲（左）。

事實上，對於哈利夫婦與皇室關係破裂，王室作家喬布森（Robert Jobson）近日在接受網路媒體「第6頁」的採訪時就表示，造成梅根與王室決裂的罪魁禍首就是哈利本人，哈利在婚前並未讓梅根了解，嫁入王室後，她將會遇到什麼挑戰，也並未向其解釋，作為王室的一員是非常辛苦的，才讓梅根在婚後產生適應不良的後果，「如果你想要嫁入王室，你就必須自己先做一些功課，但這也許是因為梅根之前根本對王室生活毫無憧憬，所以才讓事情發展成這個地步」。

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