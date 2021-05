鱷魚闖民宅！女警掏「神器」對決　一棒甩回老家

▲美國短吻鱷一般居住在淡水環境,如池塘、沼澤、河流和濕地。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者郭家榮/綜合報導

美國佛羅里達州警局日前收到民眾報案,有一隻短吻鱷(alligator)闖入家中後院,不斷徘徊不肯離去。警方到現場後,一名女警熟練地掏出清潔神器「地板刷」,成功地將鱷魚驅趕回池塘。

根據《地鐵報》(Metro)報導,這隻約1.2公尺長的短吻鱷從池塘裡跑出來在大街上遊蕩,一開始先躲到汽車底下睡覺,接著開始朝著附近居民住家爬去。警方接獲報案後立刻到場處理,只見女警惠頓(Wheaton)拿起長長的地板刷,沉著地靠近鱷魚,接著輕鬆寫意地隨意突刺,這隻「囂張惡徒」便傻傻上鉤,咬住刷子前端,任憑惠頓擺佈。

惠頓控制住鱷魚的血盆大口後,隨即拖著惡徒往池塘前進,然後如同操作釣竿一般熟練地甩弄,一棒將牠送回老家。儘管一開始居民感到恐懼,看到惠頓俐落的身手,都紛紛聚集圍觀,也為成功驅逐鱷魚大聲歡呼。惠頓也開玩笑地表示,看來這隻被鱷魚咬過的刷子要換掉了。

報導指出,惠頓和鱷魚交手的經驗豐富,上個月才剛「安置」了一隻3公尺長的鱷魚,相較之下這隻小鱷魚,更不足為懼。由於目前正是當地鱷魚的交配季節,警方也呼籲民眾盡量在白天、指定的區域戲水,並將寵物綁好,並隨時注意安全。

#GOODNEWSSUNDAY: Deputy Wheaton saved another gator!!! On Thursday,

she responded to a call about a gator under a car. Fortunately, she was able to relocate the gator back to its pond, when it grabbed onto the broom and hitched a ride! Great work, District 1! #HCSOgns pic.twitter.com/pxFHKc72KP