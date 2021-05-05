鱷魚闖民宅！女警掏「神器」對決　一棒甩回老家

▲美國短吻鱷一般居住在淡水環境，如池塘、沼澤、河流和濕地。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭家榮／綜合報導

美國佛羅里達州警局日前收到民眾報案，有一隻短吻鱷（alligator）闖入家中後院，不斷徘徊不肯離去。警方到現場後，一名女警熟練地掏出清潔神器「地板刷」，成功地將鱷魚驅趕回池塘。

根據《地鐵報》（Metro）報導，這隻約1.2公尺長的短吻鱷從池塘裡跑出來在大街上遊蕩，一開始先躲到汽車底下睡覺，接著開始朝著附近居民住家爬去。警方接獲報案後立刻到場處理，只見女警惠頓（Wheaton）拿起長長的地板刷，沉著地靠近鱷魚，接著輕鬆寫意地隨意突刺，這隻「囂張惡徒」便傻傻上鉤，咬住刷子前端，任憑惠頓擺佈。

惠頓控制住鱷魚的血盆大口後，隨即拖著惡徒往池塘前進，然後如同操作釣竿一般熟練地甩弄，一棒將牠送回老家。儘管一開始居民感到恐懼，看到惠頓俐落的身手，都紛紛聚集圍觀，也為成功驅逐鱷魚大聲歡呼。惠頓也開玩笑地表示，看來這隻被鱷魚咬過的刷子要換掉了。

報導指出，惠頓和鱷魚交手的經驗豐富，上個月才剛「安置」了一隻3公尺長的鱷魚，相較之下這隻小鱷魚，更不足為懼。由於目前正是當地鱷魚的交配季節，警方也呼籲民眾盡量在白天、指定的區域戲水，並將寵物綁好，並隨時注意安全。

#GOODNEWSSUNDAY: Deputy Wheaton saved another gator!!! On Thursday,

she responded to a call about a gator under a car. Fortunately, she was able to relocate the gator back to its pond, when it grabbed onto the broom and hitched a ride! Great work, District 1! #HCSOgns pic.twitter.com/pxFHKc72KP — HCSO (@HCSOSheriff) May 2, 2021

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