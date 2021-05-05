日本少子化加劇！兒童人口占比連續47年下跌　11.9%創歷史新低

▲日本兒童人數再創新低。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

5月5日適逢日本國定假日「兒童節」，總務省4日公布人口估算的最新數據，包含外籍人士在內，日本國內14歲以下兒童共有1493萬人，較2020年減少了19萬人，同時也是連續40年減少。目前總人口中的兒童占比為11.9%，已連續47年下降。而這兩個數字也分別創下1950年來的新低，印證少子化正在持續加劇的現況。

根據《共同社》報導，總務省統計指出，14歲以下的男童共765萬人、女童為728萬人。其中12到14歲的人口為324萬人，0到2歲的人口為265萬人，而這樣的數據也反映出當地出生率的大幅降低。總務省表示，受到疫情影響，2020年的出生率創下歷史新低。

日本的兒童人數在1954年曾經創下2989萬人的高峰，此後便開始不斷下降。儘管在第二次嬰兒潮（1971年～1974年）有所增長，但1982年開始便持續減少，兒童占比更是在1997年首度低於65歲以上人口。

雖然估算的時間點不盡相同，但根據聯合國的人口統計年鑑顯示，人口在4000萬人以上的33個國家中，就屬日本的兒童占比最低，甚至低於南韓的12.2%與義大利的13.3%。

總務省2020年秋季曾實施人口普查，原定要根據該項人口普查的初值， 公布截至2020年10月1日全國各地的兒童人數與總人口占比，但受新冠疫情影響，統計作業延宕，因此並未公布相關數據。

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