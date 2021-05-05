他染疫遭全村遺棄慘死！女兒餵水「母竟拖走制止」…心碎影片曝光

▲ 女兒想上前餵水，卻被媽媽從後阻止。（圖／翻攝自Twitter／@AkhilAgeer）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度第二波新冠疫情肆虐，5日通報單日38.2萬人確診，死亡悲劇不斷上演。安德拉邦一段影片近來在網路上瘋傳，其中一名在外地工作的男子返鄉，卻因染疫被堵在老家的村莊外。女兒心痛地想餵虛弱的父親喝幾口水，但母親深怕被傳染，不斷阻止她，而這名父親不久後不幸過世。

《新德里電視台》（NDTV）4日報導，這起事件發生於安德拉邦斯里卡庫拉姆市，50歲男子奈杜（Asiri Naidu）平常在維傑亞瓦達市工作，確診後回到家鄉，但不被允許進入村莊，更別說自家門口，只能待在村外的茅草屋內。

Daughter Tried to Save Father till Last Seconds by pouring water in his mouth.

Asiri (44) a daily wage worker in #Vijayawada Died in front of the Family due to #COVID19. pic.twitter.com/Ic8lbYmnAa — Hyderabad Post (@TheHydPost) May 3, 2021

影片中可見，垂死的奈杜癱倒在地，戴著口罩的妻子提著一瓶水站在遠處，不敢靠近。他17歲的女兒搶過母親手中的水，上前走近父親，不顧母親在她背後制止，將水倒在手中後蹲下，試圖餵入父親口中。此時奈杜有了動靜，妻子嚇得馬上將女兒拖走。少女接著伸手拉動父親的右手，但奈杜早已奄奄一息，讓她難過地將手上的水瓶一丟，哭倒在地，被母親拉走後仍不停哭泣。

當地媒體指出，這段約90秒的畫面顯然是由村民拍攝，全程並無上前幫忙。這名村民透露，由於醫院沒有床位，奈杜不久後去世。

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