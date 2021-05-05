中國漁船步步進逼白翎島！　南韓退將：北京想「完全控制」黃海

▲南韓北方白翎島上的軍事基地。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

位於黃海（南韓稱西海）之上的南韓「白翎島」（백령도），是距離北韓（朝鮮）僅13公里的前線之地。然而，最近數月以來，附近中國軍艦與漁船愈發進逼，讓5000位島民不禁憂心忡忡。南韓退役陸軍中將申源湜認為，北京的最終目的是要獲得黃海完全控制權，促使美國退出這片水域。

▲北韓軍隊將大砲對準南韓白翎島。（圖／達志影像／美聯社）

根據彭博社報導，白翎島的居民從前只需要擔憂遭受北韓威脅，如今連中國漁船也大量湧入這片海域。漁民朴順愛（音）表示，雖然北韓威脅無疑是島上最關心的問題，但現在多達十餘艘的中國船隻來到了附近海域，幾周之後，將迎來螃蟹盛產期，「屆時這裡將擠滿中國漁船，然後呢？接下來就是中國軍艦嗎？」

南韓前陸軍中將、現任於國防委員會的國會議員申源湜認為，中國希望將黃海作為緩衝區，以擴大其海上勢力，並確保北方軍事艦隊駛往南方的一條暢通道路，而南韓正是其中一個絆腳石，「北京的最終目標是獲得西海（黃海）的完全控制權，禁止美國在這裡的海上活動，並在緊急情況下能夠迅速採取軍事行動。」

▲解放軍曝光首批「養成飛行員」日間降落遼寧號。（圖／翻攝解放軍報）

申源湜根據他在國防委員會取得的軍事文件指出，中國船隻去年每天出現在「北京自稱的」軍事基地附近，巡邏與監控鄰國的軍事力量，中國政府12月更派遣一艘巡邏艦進入距離白翎島僅約40公里的海域，當時南韓海軍也立即派出一艘戰艦守衛北方界線。此外，申源湜說，中國航母遼寧號與山東號2020年在黃海約進行了20次海上演習與10次反潛演習。

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