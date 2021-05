G7外長會議爆新冠疫情！英媒：印度代表團2人確診　全員隔離中

▲ G7七大工業國外長會議正在倫敦舉行。(圖/達志影像)

記者詹雅婷/編譯

七大工業國集團(G7)3日至5日在英國倫敦召開外長會議,但依據英媒天空新聞最新消息,印度代表團有2名新冠確診者,整個印度代表團現已展開自我隔離,包括印度外交部長蘇杰生(Subrahmanyam Jaishankar)。

依據印度外交部長蘇杰生稍早在的推特發文,「昨晚得知曾接觸過可能的新冠病毒陽性確診病例,作為預防措施及出於對他人的考量,我決定以線上虛擬的方式來參加,今天的G7外長會議也將是如此。」

Was made aware yesterday evening of exposure to possible Covid positive cases. As a measure of abundant caution and also out of consideration for others, I decided to conduct my engagements in the virtual mode. That will be the case with the G7 Meeting today as well.