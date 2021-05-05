長賜號日本船東上訴被駁！　埃及法院維持裁定「禁止離境」

▲ 長賜號3月23日至29日受困蘇伊士運河，成為全球關注焦點。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

長榮海運超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）3月於蘇伊士運河擱淺，癱瘓全球重要經濟命脈長達6天，影響數百艘船隻，造成數十億美元損失，被要求在賠償金敲定前不得離開埃及，目前停泊大苦湖區。正榮汽船上月對此提出上訴，4日被法院駁回。

根據《阿拉伯新聞》，位於運河西岸的伊斯梅利亞市法院先前下令扣押長賜號至賠償金談攏，正榮汽船因此於4月22日提起上訴，希望推翻此一判決。但伊斯梅利亞經濟法院4日判斷，此一決定是恰當的，因此維持原判。正榮汽船目前尚未發表評論。

據長賜號保險公司UK Club說法，SCA考量救援費用、運河斷航成本及過路費損失，要求賠償9.16億美元（約新台幣256.3億元）。正榮汽船上周對此表示，談判仍在進行中，已通知船上約1.8萬個貨櫃中部份貨主承擔部分損失，但拒絕透露進一步細節，例如投保金額或貨主負擔的金額。

《共同社》5日報導，SCA曾於4月中旬表示，與船東就賠償金達成協議以前，長賜號不能離開埃及，同月下旬稱雙方接近達成共識，但金額始終談不攏，擱淺原因調查結果也尚未公布。

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