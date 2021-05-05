噁大叔偷走女同事保溫瓶　到廁所現做「新鮮體液」6度加料遭逮

▲南韓一名公務員竟將女同事的保溫瓶偷至廁所「加料」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

南韓一名40多歲的大叔在首爾公務機關任職，竟然長期對職場女性後輩女同事偷偷做出性騷擾行為。這名大叔自2020年1月起，共計6次偷走女同事的保溫瓶，並帶到廁所內將自己的體液混入其中，法院刑事庭卻裁定此行為不屬於性犯罪。

根據《韓聯社》報導，首爾江北區48歲的7級公務員朴姓男子去年1月20日至7月14日間，一共6度偷走23歲女同事放在桌上的保溫瓶，帶到廁所之後，將自己的體液混入瓶中，藉此獲得性方面的快感。首爾北部地方法院刑事第5庭法官洪淳旭（音）5日表示，本案朴姓被告已於4月29日遭法院以損壞他人財產嫌疑，判處300萬韓元（約新台幣7.5萬元）罰金。

報導指出，法官考慮到朴某的行為具有較強的性犯罪性質，宣判了較高的刑量。韓國女性律師協會理事張允美（音）表示，南韓現行法律規定，可以進行刑事處罰的性犯罪只有猥褻與性侵，相較於保溫瓶效用300萬韓元已是相當重的懲罰。此外，法院也補充，如果朴某未繳納罰金，將會以10萬韓元換算成1天的標準，要求他在勞役場拘留30天。

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

卸妝兼保養！ 植村秀潔顏油3款任選只要1530