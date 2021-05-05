歐中外交關係惡化　歐盟證實：中止推動投資協定

▲歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

歐盟與中國經貿磋商長達7年，於2020年12月原則上達成投資協議，但歐洲聯盟執行委員會（European Commission）4日表示，雙方近來相互制裁造成外交關係惡化，歐洲方面爭取批准歐中投資協定的行動實際上「已中止」（suspended）。

綜合法新社、Euronews報導，中歐經貿協定在德國努力之下，在去年底結束長達7年的談判作業，這項協定在過去被認定為歐洲企業准入長期經濟封閉中國市場的重點，在談判作業完成後，經27個成員國和歐洲議會批准始能生效。

但歐盟今年3月以新疆維吾爾少數民族受迫害為由，針對中國實施30多年來首次制裁行動，中方4名官員被列制裁名單，而中國隨即在短時間內展開報復性制裁，包括多名歐洲政界人士、學者和研究機構。

歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示，「歐盟對中國制裁，中方也實施反制裁措施，顯然在現階段形勢下，不利於協議批准……從某種意義上來說，我們現在已經中止歐盟執委會方面的政治接觸活動。」

杜姆布羅夫斯基斯更稱，該項協定推動批准的關鍵，取決於未來中歐關係如何發展。

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