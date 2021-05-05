網瘋傳「偷狗賊」鬼祟跟拍！釣出本尊兒曝超ㄎㄧㄤ真相　風向逆轉

▲英國一名男子看見路邊肥狗，特地停車拍照，竟因此遭誤會是偷狗賊。（圖／翻攝自Facebook／Jack Bainbridge）

記者吳美依／綜合外電報導

英國達拉謨（County Durham）飼主凱爾（Kyle Bridon）帶著愛犬出門時，發現一名男子駕駛廂型車，停在路邊狂拍毛孩，立刻「機警地」拍下車牌號碼，警告大家慎防「偷狗賊」，貼文在網路上瘋傳。司機的兒子發現後，趕緊澄清，爸爸只是覺得那隻狗狗胖得太離譜了，才會忍不住拍照。真相大白後，也讓輿論風向大逆轉。

凱爾牽著傑克羅素㹴斯凱（Skye）出門散步時，站在超市外與2位朋友聊天，轉身就看見那一幕「可疑」畫面。他在臉書貼文中表示，「我拍下這輛廂型車的照片，現在發布到網路上，這樣所有養狗的人就能夠小心一點了」。

網友傑克（Jack Bainbridge）一眼認出，那正是父親布萊恩（Brian Bainbridge）所經營的油漆公司的公務車，趕緊追問到底發生什麼事。他聽完來龍去脈，並看過狗狗照片後，差一點笑瘋，也趕緊發文澄清爸爸「不是偷狗賊，而且即使他想偷狗，也不會是那個大胖子」。

傑克的貼文至今累計超過8.5萬讚、3.5萬則留言以及5萬多次分享。網友們紛紛留言諷刺多疑的飼主，「你需要一台起重機才能抓走那東西，而不是一輛破爛的運輸廂型車！」、「現在連一張胖狗的照片都拍不得了」。

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