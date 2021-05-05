確診「怕傳染愛孫」！印度老夫妻偷偷離家…結伴跳火車身亡

▲ 女兒為將死的母親人工呼吸。（圖／翻攝自Twitter／@Join_AmitSingh）
記者陳宛貞／綜合外電報導
印度第二波新冠疫情不見緩和，累計確診人數4日突破2千萬大關，5日又通報38.2萬起病例，人間煉獄般的場景在各地真實上演。北部拉賈斯坦邦便發生一起悲劇，一對老夫妻得知彼此染疫後，一心害怕傳染家人，竟結伴自行進中的火車上跳下。北方邦也有一名婦女等不到氧氣治療，女兒努力為她人工呼吸的畫面在推特上瘋傳。
當地媒體3日報導，拉賈斯坦邦傳出一起憾事，一對75歲與70歲的老夫妻上月29日確診新冠肺炎，卻無法就醫，被要求在家隔離，但家中除了他們夫妻倆，還住著女兒、女婿和年幼的孫子，讓他們十分擔心會演變成群聚感染，最後選擇於2日一起離家搭上火車，在高架橋路段自車上跳下，為保護家人而了結生命。
#CoronaVirus: इन दिनों पूरा देश ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है।ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। बहराइच के एक अस्पताल में कोरोना संक्रमित महिला को जब ऑक्सीजन नहीं मिली तो लाचार बेटी ने मुंह से सांस देने का प्रयास किया। ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा। pic.twitter.com/cODPxzT64o— amit singh (@Join_AmitSingh) May 2, 2021
此外，一段39秒影片1日在社群媒體上瘋傳，其中可見一名婦女倒在病床上，一旁身穿粉紅色上衣的女兒眼看媽媽快撐不下去，根本無法顧及可能被傳染，心急地彎腰為她口對口人工呼吸，因為這家醫院的氧氣早已用完，人力也嚴重短缺，短短幾天累計2.6萬次觀看。目擊此事的醫護人員證實，這名母親倒下後，二名女兒便試圖為她人工呼吸，卻於事無補，婦女最終因缺氧病逝。
● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
讀者迴響