他們潛水發現「121m長毛象化石」　竟還有劍齒虎牙齒、絕跡鯊魚骨

▲薩德勒在佛州河流發現的長毛象化石。（圖／翻攝自 IG／thinkseek）



記者張方瑀／編譯

美國佛羅里達州兩名男子日前到當地一條河流潛水時，竟意外在河底發現一根長121公尺、重22公斤的古代長毛象骨頭；除此之外，他們同天也在河中發現絕跡鯊魚的部分骨骸，還有一顆劍齒虎的牙齒，這也讓她們這兩位業餘考古學家驚呼，「這真的是非常非常酷！」

根據《紐約郵報》報導，住在佛州的德米特（Derek Demeter）和薩德勒（Henry Sadler）1日到和平河（Peace River）潛水時，竟意外在河底發現一根長121公尺、重22公斤的古代長毛象骨頭；據推測，這次屬於哥倫比亞長毛象，牠生活在距今260萬年至1萬年前。

身為當地天文館館長的德米特說，當時他發現骨頭時，立刻對著薩德勒大喊，「嘿！我發現了一些東西，喔我的天啊！這真的非常非常酷。」他們推測這根骨頭可能在距今10萬年前，但也有可能更遠，目前還無法判定。

除此之外，他們當天還在河裡發現已絕跡鯊魚的部分骨骸，以及一顆劍齒虎的牙齒；德米特說，他們先前就曾在這條河裡發現過長毛象的牙齒，「我喜歡它（考古）的原因是，就像天文學一樣，它是一場時間旅行，所以你會想『哇！當時到底發生了什麼事情？』」

他們先前發現的化石都存放在佛州的自然歷史博物館，但這次發現的長毛象化石，則是由擔任中學老師的薩德勒教室裡面。薩德勒說，「現在還是可以坐在教室看到它、觸摸它、感受它，我和孩子們談論過《冰原歷險記》，他們聽過劍齒虎，現在真的能了解它，真的是太棒了。」

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