行兇前演練8次！越南女爆「毒殺金正男」內幕：以為在錄整人節目

▲越南籍女子段氏香2019年獲釋後，開心步出馬來西亞高等法院。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩的哥哥金正男2017年2月在馬來西亞吉隆坡國際機場慘遭毒殺，死因為臉部遭塗抹VX神經毒劑。時隔多年， 當初涉案的2名女子都已經獲釋，然而其中的越南籍女子段氏香（Doan Thi Huong）4日接受韓媒採訪時卻大爆犯案內幕。她表示，犯案前，有名自稱是YouTuber的委託人，邀請她拍攝整人節目，因此她直到毒殺當下都以為是在錄節目，且在犯案前更是演練了7、8次。

▲金正恩與金正男。（圖／資料照／達志影像／美聯社）

金正恩同父異母的胞兄金正男2017年2月從馬來西亞吉隆坡國際機場返回澳門時，臉部遭到印尼籍女子席蒂艾沙（Siti Aisyah）和越南籍女子段氏香（Doan Thi Huong）塗抹「VX神經毒劑」，痛苦掙扎20分鐘後死於廁所內。事後2人因衣服上沾有因VX神經毒劑而被捕，不過2019年已雙雙獲釋。

▲段氏香被逮後，面容憔悴。（圖／達志影像／美聯社）



根據《朝鮮日報》引述SBS電視台的採訪，段氏香稱，在毒殺金正男的兩個月前，她曾經與一名自稱是南韓YouTuber的人物見面，當時對方聲稱要請她協助錄製整人節目，並要求她練習在手上沾上果汁或是嬰兒油後塗抹在人的臉上，整個過程重複了約7到8次，且皆有錄影。然而段氏香沒想到的是，這群自稱是YouTuber的人竟是北韓當局。

段氏香表示，直到行兇當天，她都還以為是要錄製整人節目，而當天的工作也如同往常一樣，是要將手上的液體塗抹到對方指定的男性臉上，因此她也並未起疑，怎知手上的液體竟是會致死的VX神經毒劑。從段氏香的言論中可以得知，北韓為了除掉金正男，早在數個月前就開始進行縝密的暗殺計畫。