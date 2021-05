最強7寶孕媽出國待產　剖腹驚喜「生下9胞胎」！溫馨畫面曝光

▲西塞原本被告知將成為7個孩子的媽,沒想到最終是生下9胞胎。(示意圖/取自免費圖庫pexels,非新聞當事人)

記者詹雅婷/綜合外電報導

西非國家馬利(Mali)25歲媽媽哈利瑪西塞(Halima Cisse)4日順利產下9胞胎,比醫師原先預期的7胞胎還要多,現已知她的5個女兒和4個兒子健康狀態均良好。而寶寶們躺在保溫箱的畫面如今也在推特流傳,看起來相當溫馨。

A 25-year old woman from Mali gave birth to 9 babies in Morocco today: 5 girls and 4 boys. #santé #HalimaCisse https://t.co/cqtbIFucMw