　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

最強7寶孕媽出國待產　剖腹驚喜「生下9胞胎」！溫馨畫面曝光

▲▼ 生產,新生兒,。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲西塞原本被告知將成為7個孩子的媽，沒想到最終是生下9胞胎。（示意圖／取自免費圖庫pexels，非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合外電報導

西非國家馬利（Mali）25歲媽媽哈利瑪西塞（Halima Cisse）4日順利產下9胞胎，比醫師原先預期的7胞胎還要多，現已知她的5個女兒和4個兒子健康狀態均良好。而寶寶們躺在保溫箱的畫面如今也在推特流傳，看起來相當溫馨。

綜合路透、每日郵報報導，哈利瑪西塞在還沒生下寶寶之前，自醫師口中得知需要接受專科治療，當局隨即把她送往北非國家摩洛哥（Morocco），確保整個生產過程得以順利進行。

依據在摩洛哥及馬利所做的超音波產檢結果，西塞原本被告知將成為7個孩子的媽。沒想到，她最終順利以剖腹產的方式生下9胞胎。

馬利衛生部長芬塔西比（Fanta Siby）發布的聲明，如今哈利瑪西塞本人以及9個新生兒身體狀況均佳，9個孩子包括5個女孩以及4個男孩。

卸妝兼保養！　植村秀潔顏油3款任選只要1530

ET快訊
「疫苗假」來了！　指揮中心今起開放申請
快訊／華航案今無新增　境外移入+7
LIVE／成功國宅機師一家3口確診　陳時中最新說明
北市成功國宅機師一家3口確診！指揮中心證實：隔離治療中
撞殺黃暐瀚媽　台中美髮師正面照曝光！「3招式跳針」狂詭辯
快訊／媽媽遭酒駕撞死　黃暐瀚回應了
快訊／戰鬥機驚傳衝出跑道！　緊急關場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

他們潛水發現「121m長毛象化石」　竟還有劍齒虎牙齒、絕跡鯊魚骨

最強7寶孕媽出國待產　剖腹驚喜「生下9胞胎」！溫馨畫面曝光

行兇前演練8次！越南女爆「毒殺金正男」內幕：以為在錄整人節目

比利時小農「搬走路邊石碑」　竟吞掉法國領土逾2m！市長開心笑了

台灣成地表最危險　法前駐中武官：「事關美國安危」非常重要

鼻子較大「陰莖更雄偉」！　日學者測量126具男屍：是真的

不滿「除草機太吵」！6萬殺人蜂活活螫死7旬老翁

憂北京對台下1步　美印太事務官反對明確保台：衝突後果無法預測

給變心前男友教訓！沙嗲加劇毒「氰化鉀」　離奇毒死外送員10歲兒

東奧只剩79天！日本疫情仍嚴峻...擬再延長緊急事態宣言

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

潑蟑5煞「教訓餐廳老闆」1500萬債　犯案後才知現場都是警察：完蛋了

是元介撇分手！溫馨接送李千那　被跟拍有疙瘩「連換3區約會」

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

他們潛水發現「121m長毛象化石」　竟還有劍齒虎牙齒、絕跡鯊魚骨

最強7寶孕媽出國待產　剖腹驚喜「生下9胞胎」！溫馨畫面曝光

行兇前演練8次！越南女爆「毒殺金正男」內幕：以為在錄整人節目

比利時小農「搬走路邊石碑」　竟吞掉法國領土逾2m！市長開心笑了

台灣成地表最危險　法前駐中武官：「事關美國安危」非常重要

鼻子較大「陰莖更雄偉」！　日學者測量126具男屍：是真的

不滿「除草機太吵」！6萬殺人蜂活活螫死7旬老翁

憂北京對台下1步　美印太事務官反對明確保台：衝突後果無法預測

給變心前男友教訓！沙嗲加劇毒「氰化鉀」　離奇毒死外送員10歲兒

東奧只剩79天！日本疫情仍嚴峻...擬再延長緊急事態宣言

檢察長交接　蔡清祥：檢察官職務評定2年未達良好要汰除

陳仕朋VS猛快　運彩開盤看好富邦悍將

陸疾控中心證實：3名回國者疑在印度感染變種病毒

金山西湖里鑿井鑽探找替代水源　取代山溝溪水設簡易自來水

陳柏惟罷免二階段連署提前達標！朱立倫發言人：民進黨也救不了他

「29歲師奶殺手」無罩+室內吞吐全被拍　粉絲集體崩潰

醫療機構「檢出確診者」有獎金　通報1例可領1萬元！

歐陽娜娜破尺度辣曬胸前陰影！「機場生圖露餡」網驚：腫一圈

「植劇場2」靈異片卡司曝光！　北村豐晴綠島「遇好兄弟」：真的害怕

「芬雪淑芬」注意！母親節療癒美食優惠盤點　蛋糕、三明治免費吃

國際熱門新聞

大量市民目擊「UFO降落」！　外星人有30公分

交往知名AV女優！　36歲男半年後崩潰分手

慎！炸魚噴蟲！油鍋滋滋響：可以加菜

台女紐約遇襲影片曝光　遭人持鐵鎚砸頭

她獨坐11樓窗外！　勇消垂降「飛踢失誤」下場曝

蓋茲分產！500億台幣股票轉給前妻

台留學生在美遭人鐵槌攻擊！頭部重傷縫7針

地球將陷3天黑暗！時間旅人曝光確切日期

比爾蓋茲爆婚後每年和前女友海灘度假

中大使館PO諷美漫畫　竟誤踩以色列地雷

美股早盤下挫　那斯達克指數大跌逾360點

美軍「機密圖紙」外洩！中國與台灣都收到了

美女舞者站立「開腿270度」超吸睛！　網友看傻

現代汽車恐斷鏈...南韓求台積電增供「車用半導體」

更多熱門

相關新聞

美軍：中國有意在非洲增建軍事基地

美軍：中國有意在非洲增建軍事基地

綜合美媒報導指出，美國非洲司令部司令、陸軍上將湯森（Stephen Townsen）表示，美駐非洲軍隊正在警惕觀察中國，擔心中國正在非洲各地建立一個陸軍和海軍基地網路。 外界認為，拜登政府對非洲十分重視，甚至有野心。「非洲將是中美爭奪的新戰場。」

台灣生育率墊底！4寶媽1句話感動台大醫

台灣生育率墊底！4寶媽1句話感動台大醫

獅子獵捕黑斑羚　甩尾撞上遊園車

獅子獵捕黑斑羚　甩尾撞上遊園車

莫三比克遇襲　滿街血屍逃命片曝光

莫三比克遇襲　滿街血屍逃命片曝光

裁判突喊停比賽　下一幕腿軟倒地

裁判突喊停比賽　下一幕腿軟倒地

關鍵字：

9胞胎產婦馬利摩洛哥非洲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李國毅宣布結婚！曝和愛妻19歲就交往

台中美髮師酒駕撞死7旬婦！死者是「黃暐瀚母親」

曹佑寧校花女友「路邊背後熊抱」全被拍！

國中兒下課找賣身母！竟遭恩客狂巴頭

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

大量市民目擊「UFO降落」！　外星人有30公分

中央大學情侶「貼窗邊嘿咻」！學生會證實了

雞頭開300萬天價！女網紅下海只賺20萬翻臉怒告

交往知名AV女優！　36歲男半年後崩潰分手

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

新房層高「縮水」僅1.3公尺　屋主：只能跪下

慎！炸魚噴蟲！油鍋滋滋響：可以加菜

烏克蘭正妹初體驗台灣推拿！　叫聲讓網友歪樓

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

更多

最夯影音

更多
《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！
莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面