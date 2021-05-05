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鼻子較大「陰莖更雄偉」！　日學者測量126具男屍：是真的

▲▼男人,廁所,小便,小便斗,陰莖,下體。（圖／CFP）

▲日本最新研究證實，鼻子較大的男性更可能擁有較長陰莖。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合外電報導

日本京都府立醫科大學最新研究發現，鼻子較大的男性，更可能擁有較長的陰莖。他們測量126名中年男性死後3天內的遺體後發現，陰莖大小與身高、體重無關，「而是在出生前就已經確定了」，並將此結果發表於醫學期刊《基礎與臨床男性科學》（Basic and Clinical Andrology）

綜合外媒報導，研究團隊測量126名男性的身高、體重、睪丸重量、陰莖周長、陰莖鬆弛長度（flaccid penile length），並透過陰莖垂直延伸長度（stretched penile length），還原勃起後的大小。

▲▼日本京都府立醫科大學最新研究發現，鼻子較大的男性，更可能擁有較長的陰莖。（圖／翻攝Basic and Clinical Andrology）

▲日本京都府立醫科大學研究發現，鼻子較大的男性，更可能擁有較長的陰莖。（圖／翻攝Basic and Clinical Andrology）

他們發現，鼻子長度5.59公分者，陰莖長度可達13.46公分；鼻子長度小於4.57公分者，陰莖長度最大值僅10.41公分；鼻子尺寸介於中間者，陰莖平均長度11.43公分，與日本男性平均生殖器尺寸相符。

學者們指出，陰莖鬆弛長度與勃起長度強烈相關，但與鼻子尺寸關聯性較低，可能受到充血膨脹程度影響。他們強調，此研究首次證明「陰莖延伸長度與鼻子尺寸的關聯」，但因樣本僅限於日本男性，也尚未釐清兩者互相影響的原因，因此仍有待進一步研究釐清。

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