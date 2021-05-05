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美軍「機密圖紙」外洩！中國與台灣都收到了　承包商遭狠罰3.6億

▲▼美軍F-35戰鬥機。（圖／路透社）

▲美軍F-35戰鬥機也在零件圖紙外洩的設備清單之中。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國國務院宣布，已與美國軍武設備公司漢威聯合（Honeywell）達成和解，須就違反《武器出口管制法》和《國際武器貿易條例》，向中國大陸、台灣、加拿大、墨西哥與愛爾蘭洩露F-35聯合攻擊戰機等軍武零件設計圖紙一事，賠償1300萬美元（約新台幣3.6億元）。

根據美國國防新聞週刊報導，軍武承包商Honeywell先前遭到美國政治軍事局提起34項指控稱，公司違反國防出口規定洩露零件圖紙，涉及設備包含F-35聯合攻擊戰鬥機、B-1槍騎兵遠程戰略轟炸機、F-22戰機、C-130運輸機、A-7 H海盜攻擊機、A-10雷霆攻擊機、長弓阿帕契直升機、M1 A1艾布蘭坦克、戰斧巡弋飛彈、F/A-18大黃蜂式戰鬥攻擊機，以及F135、F414、T55和CTS800渦輪軸發動機。

美國國務院稱，Honeywell坦承將技術圖紙出口至國外，但涉及的技術在世界各地都有商業應用，且並未分享詳細製程或工程專業知識，考量Honeywell主動披路違規情事，也積極配合審查與改進，因此當局將不會採取嚴厲的行政禁令。同時，Honeywell也同意支付1300萬美元（約3億6400萬元）的罰款，並採取加強出口安全、增加合規人員、增加培訓、聘請外部監督等措施，以確保未來不再發生類似事件。

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