襲擊片曝光！台女紐約戴口罩　當街遭人持鐵鎚砸頭爆血縫7針

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記者詹雅婷／綜合外電報導

台灣31歲留美女研究生泰瑞莎（Theresa）2日晚間與友人走在紐約街頭，但卻無預警被一名非裔女子攻擊，對方不但要求她們摘掉口罩，隨後更持鐵鎚攻擊頭部後逃逸。紐約警方目前已針對「仇恨犯罪」方向展開調查。

綜合ABC 7、每日郵報等外媒報導，事發於紐約時報廣場（Times Square）附近，化名泰瑞莎的台灣女子當時與友人正準備走向地鐵站，但卻突然遭遇攻擊。依據案發當時的監視器畫面，2人多次試圖避開攻擊者，但仍被對方襲擊數次。

▲警方表示，泰瑞莎頭部被鐵鎚擊中受傷，事後到醫院接受治療，縫了7針。（圖／翻攝自推特）

「當時我感覺頭被什麼東西打了一下」，泰瑞莎受訪時透露，對方當下在自言自語，就好像是在和牆壁說話一樣，感覺喝醉酒，當時只想要快速路過對方身邊，「但當我們擦身而過時，她說『摘下妳們FXXX口罩』，這真的太令人震驚。」

警方表示，泰瑞莎頭部被鐵鎚擊中受傷，事後被緊急送醫接受治療，額頭有一道很深的傷口，縫了7針。

▲警方公布襲擊者長相。（圖／翻攝自推特）

文中提到，泰瑞莎先前赴紐約流行設計學院（FIT）攻讀學位，因新冠疫情大流行返台與父母同住，直到最近才返回紐約，如今計畫離開美國。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）4日也針對此事作出回應，直指泰瑞莎遇到的攻擊事件令人作嘔，「這是本州針對亞裔美國人看似毫無意義且卑劣的最新一起仇恨犯罪，我們將盡一切力量保護那些容易受到類似襲擊的人，並在法律允許範圍內追究肇事者責任。」