襲擊片曝光！台女紐約戴口罩　當街遭人持鐵鎚砸頭爆血縫7針

記者詹雅婷/綜合外電報導

台灣31歲留美女研究生泰瑞莎(Theresa)2日晚間與友人走在紐約街頭,但卻無預警被一名非裔女子攻擊,對方不但要求她們摘掉口罩,隨後更持鐵鎚攻擊頭部後逃逸。紐約警方目前已針對「仇恨犯罪」方向展開調查。

綜合ABC 7、每日郵報等外媒報導,事發於紐約時報廣場(Times Square)附近,化名泰瑞莎的台灣女子當時與友人正準備走向地鐵站,但卻突然遭遇攻擊。依據案發當時的監視器畫面,2人多次試圖避開攻擊者,但仍被對方襲擊數次。

▲警方表示,泰瑞莎頭部被鐵鎚擊中受傷,事後到醫院接受治療,縫了7針。(圖/翻攝自推特)

「當時我感覺頭被什麼東西打了一下」,泰瑞莎受訪時透露,對方當下在自言自語,就好像是在和牆壁說話一樣,感覺喝醉酒,當時只想要快速路過對方身邊,「但當我們擦身而過時,她說『摘下妳們FXXX口罩』,這真的太令人震驚。」

警方表示,泰瑞莎頭部被鐵鎚擊中受傷,事後被緊急送醫接受治療,額頭有一道很深的傷口,縫了7針。

▲警方公布襲擊者長相。(圖/翻攝自推特)

文中提到,泰瑞莎先前赴紐約流行設計學院(FIT)攻讀學位,因新冠疫情大流行返台與父母同住,直到最近才返回紐約,如今計畫離開美國。

紐約州長古莫(Andrew Cuomo)4日也針對此事作出回應,直指泰瑞莎遇到的攻擊事件令人作嘔,「這是本州針對亞裔美國人看似毫無意義且卑劣的最新一起仇恨犯罪,我們將盡一切力量保護那些容易受到類似襲擊的人,並在法律允許範圍內追究肇事者責任。」

Sunday, May 2nd at approx 8:40 PM, at 411 W 42 St, Two Asian females, 31 and 29, were walking on the sidewalk when an unknown individual demanded they remove their masks and then struck the 31-year-old female in the head with a hammer causing a laceration. Info? 1-800-577-TIPS pic.twitter.com/FyWWAPhJyY