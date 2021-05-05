印度「最黑暗時刻」還沒來！　美專家：下周「1天恐死5600人」

▲印度新冠疫情嚴峻。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合外電報導

印度新冠肺炎疫情嚴峻，但恐怕尚未達到最糟情況。美國華盛頓大學「健康指標與評估研究院」（IHME）預測，印度疫情在5月中旬可能持續惡化，全國單日染疫死亡人數將在「今年5月10日達到5600人的高峰值」。

華盛頓大學4月15日公布「新冠肺炎預測」（COVID-19 projections）結果指出，印度4月12日至8月1日恐怕還會發生32.9萬起死亡病例，7月底累計病逝人數達到66.5萬。學者認為，新德里當局必須推出全國範圍的疫苗接種計畫，才能有效遏止疫情，若每位民眾都能確實戴好口罩，死亡率將可大幅降低。

▲印度新冠疫情慘烈，圖為邦加羅爾市郊一處焚燒確診患者屍體的火葬場。（圖／路透社）

美國密西根大學也做出類似預測。流行病學家穆可吉博士（Dr Bhramar Mukherjee）與其團隊認為，印度5月中旬每日可能新增80萬至100萬例，下半月迎來死亡高峰，單日病逝人數恐達4500。

印度理工學院（IIT）的預測模型也指出，該國5月4至8日單日染疫人數可能高達44萬，5月14至18日迎來疫情高峰，屆時活躍病例可能介於380萬至480萬。

印度5月1日通報超過40萬人確診，打破紀錄。另據約翰．霍普金斯大學數據，截至台灣時間5日上午10時30分左右，印度累計2028萬2833例、22萬2408人染疫死亡。

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