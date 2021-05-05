比爾蓋茲離婚分產3.5兆有共識了！　果斷曝「這婚姻已徹底破裂」

▲微軟公司（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達（Melinda Gates）。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

微軟公司（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達（Melinda）宣布離婚，身為前世界首富的蓋茲將會如何與前妻分財產，成為外界矚目的焦點。而據外媒報導，兩人已經簽署一份「分居協議」，對財產的分割達成了共識。

BBC報導指出，比爾蓋茲與梅琳達於1994年結婚至今已經27年，兩人並未簽過婚前協議，但他們在3日對外界宣布離婚消息之前，據悉已經簽署一份「分居協議」（separation contract），其中大致記載了關於財產分配的內容，意即他們對此早就達成了共識。

▲外媒報導，比爾蓋茲宣布離婚消息前，就已經與妻子達成分產共識。（圖／路透）

多家美國媒體獲得的文件顯示，蓋茲與梅琳達向西雅圖一家法院提出的離婚訴狀寫道，「這段婚姻已經徹底破裂」、「我們請求法院解除這段婚姻關係」。其中也提到，雙方財產、商業利益等應按照「分居協議」來分割，但這份傳說中的協議內容則尚未公開。據了解，夫妻倆已經各自聘僱了3名律師來處理這起世紀離婚案。

根據《富比士》數據，現年65歲的比爾蓋茲擁有1240億美元（約新台幣3.5兆元）的身家，是全球排名第4的大富豪，他與梅琳達在華盛頓、佛州與懷俄明州擁有許多房產，主要住所位於華盛頓麥地那（Medina）的一棟湖畔豪宅，價值估計至少1.27億美元（約新台幣35億元）。

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