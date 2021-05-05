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高挑美女舞者挑戰站立「開腿270度」超吸睛！　3200萬網友看傻

▲▼高挑美女舞者挑戰站立「開腿270度」超吸睛！　3200萬網友看傻。（圖／翻攝自Olivia Alboher「TikTok、Instagram」）

▲愛兒波赫是美國紐約的一名舞者、演員、歌手等。（圖／翻攝自Olivia Alboher「TikTok、Instagram」）

記者張靖榕／綜合外電報導

人體到底可以軟Q到什麼極限！在社群網站上非常活躍的美國女舞者愛兒波赫（Olivia Alboher），時常會放上自己輕鬆做到超高難度動作的影片，此前她曾在網路上做出一個「十級挑戰」，看她在做出站立一字馬後，還能把腿再凹到什麼程度，驚人的極限讓網友為之驚嘆，影片吸引了3200萬人次觀看。

愛兒波赫3月底在短影音網站TikTok放上一部影片「你可以劈到數字幾？」畫面中她全身粉紅色系，頭頂到右手的部分則依序出現10張字卡，分別是10到0的數字。影片開頭她二話不說直接「站立一字馬」，左腳瞬間就舉到字卡10的高度。

▼愛兒波赫表演輕鬆開腿270度。（圖／翻攝自Olivia Alboher「TikTok、Instagram」）

▲▼高挑美女舞者挑戰站立「開腿270度」超吸睛！　3200萬網友看傻。（圖／翻攝自Olivia Alboher「TikTok、Instagram」）

@oliviaalboher

what number can you get to?##dancer ##tilt ##fyp ##FreeFreeDance ##flexibility ##dance ##legs ##stretching ##flexible

♬ CountDown - T.M.T

接下來愛兒波赫靠著手握住腳踝輔助，依序讓腳尖點到9、8、7、6、5的數字字卡，最終毫不費力的來到字卡0的地方，而字卡0的高度雖止到愛兒波赫的腰部，但那可是她另一邊的腰部，等於她將左腿凹折了幾乎270度。

▼愛兒波赫常表演超難度招數，也會放上各種美照。（圖／翻攝自Olivia Alboher「TikTok、Instagram」）

▲▼高挑美女舞者挑戰站立「開腿270度」超吸睛！　3200萬網友看傻。（圖／翻攝自Olivia Alboher「TikTok、Instagram」）

▲▼高挑美女舞者挑戰站立「開腿270度」超吸睛！　3200萬網友看傻。（圖／翻攝自Olivia Alboher「TikTok、Instagram」）

▲▼高挑美女舞者挑戰站立「開腿270度」超吸睛！　3200萬網友看傻。（圖／翻攝自Olivia Alboher「TikTok、Instagram」）

▲▼高挑美女舞者挑戰站立「開腿270度」超吸睛！　3200萬網友看傻。（圖／翻攝自Olivia Alboher「TikTok、Instagram」）

影片吸引了超過3200萬人觀看，其中130萬人按讚，將近5萬6000人留言。除了劈腿、一字馬影片外，愛兒波赫也會發布熱情舞蹈的影片，在Instagram則常會放上許多棚內拍攝的美照，同樣也擁有高人氣。

▼比起Instagram，愛兒波赫在TikTok更多人關注。（圖／翻攝自Olivia Alboher「TikTok、Instagram」）

▲▼高挑美女舞者挑戰站立「開腿270度」超吸睛！　3200萬網友看傻。（圖／翻攝自Olivia Alboher「TikTok、Instagram」）

▲▼高挑美女舞者挑戰站立「開腿270度」超吸睛！　3200萬網友看傻。（圖／翻攝自Olivia Alboher「TikTok、Instagram」）

▲▼高挑美女舞者挑戰站立「開腿270度」超吸睛！　3200萬網友看傻。（圖／翻攝自Olivia Alboher「TikTok、Instagram」）

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