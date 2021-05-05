台留學生在美遭人鐵槌攻擊！頭部重傷送醫　施暴女狂吼：脫掉口罩

▲特蕾莎遭非裔女子攻擊。（影／翻攝自YouTube／HL Daily News）

記者崔子柔／綜合報導

在紐約念碩士的31歲台灣女學生特蕾莎（Theresa）日前受到一名非裔女子攻擊，對方拿著鐵鎚向她頭部狂敲，邊喊「把口罩脫掉」。特蕾莎頭部受傷縫合7針，決定搬回台灣，而警方正持續搜尋犯人中。

根據《每日郵報》報導，特蕾莎週日和另名女性友人前往紐約餐廳Hope Hell's Kitchen用餐，晚間8時40分左右要走去附近地鐵站時，突然一名非裔女子拿著鐵鎚朝她們攻擊。

▲▼嫌犯不斷出手攻擊特蕾莎。（圖／翻攝自YouTube／HL Daily News）



根據目擊者說法，當時突然聽到特蕾莎大叫一聲，回頭一看就發現嫌犯拿著鐵鎚往特蕾莎的頭部敲擊。餐廳其他顧客見狀便前往協助，攙扶特蕾莎坐起，並簡單清潔她的傷口。

特蕾莎表示，她不認識攻擊她的女子，遇襲前就有聽到對方走在路上喃喃自語，當時只想趕快走過她面前，沒想到對方突然大吼「把口罩脫掉」，還出手攻擊，讓她嚇了一大跳。

▲嫌犯不斷朝特蕾莎咆哮。（圖／翻攝自YouTube／HL Daily News）



特蕾莎2019年到紐約進修時裝相關碩士學位，當地疫情爆發後，她便回到台灣居住，直到上個月才又回到紐約，母親還特別提醒她當心亞裔攻擊事件，目前決定再搬回台灣居住，直到美國比較安全才考慮回去。