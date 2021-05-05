尹衍樑小舅子「外遇知名女星多年」　擁上億資產拒分前妻

▲潤泰集團總裁與妻子王綺帆（左）結縭逾40年恩愛如昔，但王綺帆的弟弟王頌寧（右）卻被控外遇，且為逃避責任，還在法庭上自爆啃老。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

潤泰集團總裁尹衍樑小舅子王頌寧（70歲），被其蕭姓元配（蕭女、62歲）抓到他與資深藝人張月麗（59歲）遠赴歐洲約會而訴請離婚，王頌寧為躲避賠償，竟隱匿在台灣的6千萬元財產和上億房產，開庭時不惜供稱自己是啃老族，而王頌寧是虔誠慈濟信徒，蕭女曾2度寫信希望慈濟主持公道，卻遲遲未獲回應，心寒之下決定說出真相，讓大眾認清他的真面目。

4月底的上午，本刊視訊訪談人在美國的蕭女，她緩緩道出與王頌寧十八年婚姻的不堪內幕，因受不了王頌寧的頻頻出軌與冷暴力而選擇離婚，並提起「請求夫妻剩餘財產差額分配」訴訟，想不到王頌寧卻為了躲避其應負的責任而在庭上多次說謊，荒謬言論讓她傻眼。

蕭女表示，她與王頌寧當年是透過朋友介紹認識，王頌寧刻意營造沉穩莊重的形象，並對她展開追求，兩人於1996年在美國結婚，並產下一子，而王頌寧每年固定返台3到4次，就在2007年一場高爾夫球聚會上，王頌寧認識資深藝人張月麗，兩人就此展開多年婚外情，還曾到葡萄牙法國打球約會。

▲根據蕭姓前妻表示，王頌寧在法庭上多次說謊，供稱自己借貸度日，平時靠父母兄姊資助過活，言論之荒謬令她傻眼。

因為張月麗的介入，蕭女決定在2008年在美國向王頌寧提出離婚訴訟，並跨海向台北地院提出民事訴訟，向王頌寧及張月麗求償100萬元的精神慰撫金，張月麗也反告蕭女侵害名譽，法院認定元配蕭姓女子有合理懷疑，卻無法證明丈夫逾越交友分際，將雙方告訴均駁回。

而在離婚法庭上，王頌寧頻頻哭窮，表示自己只有負債、沒有存款，連兒子的學費都沒有錢繳。美國法院法官卻發現，王頌寧在訴訟期間還與張月麗到法國奢華旅遊，也曾與另名女友人到中國大陸杭州頂級的「富春山居高爾夫渡假村」約會，法官對此怒不可遏，判他須入監6個月，得易科罰金，王頌寧為逃牢獄之災，連忙付清14000美元罰款。

蕭女提到，王頌寧為躲避自己應負的責任，在庭上竟甘願營造自己「啃老」形象，聲稱自己都靠家人接濟，甚至拿出哥哥借他錢的借據，但他在台灣的存款、股票和基金卻高達約6000萬元，還有棟價值上億的房產。

台灣民事法庭審理時，卻採信王頌寧「極少回國」的說法，也因其美國公民的身分，將全案駁回紐約法院審理，結果美國法院卻因新冠肺炎疫情而嚴重拖延，至今歷時13年始終沒有結論，漫長的對簿公堂讓蕭女身心俱疲，而更令她無比心寒的則是慈濟的態度。

▲蕭小姐長年來過著「偽單親」生活，獨自將撫養孩子長大，母子倆感情甚篤，王頌寧卻連自己的兒子都沒抱過。

蕭女說，王頌寧是慈濟紐約分會前副執行長，近年捐給慈濟的善款至少千萬，總是穿著制服籌畫餐會或捐款活動，還曾代表慈濟到紐約聯合國總部參與會議，在基金會內享有崇高地位，蕭女曾2度去函慈濟希望能主持公道，信件卻有如石沉大海，「慈濟說要愛家庭，卻放任幹部亂搞男女關係。」

王頌寧擔任經理人的亞商聯業有限公司表示，這一切都是王頌寧個人行為，公司不予回應，會將此事轉告王頌寧，但至截稿前未獲回應，其律師林元祥則表示，該訴訟案接下來將會到美國法院審理，他不便發言，因久未與王頌寧聯絡，也無法轉告。記者另致電張月麗任職顧問的國寶集團並留下聯絡方式，但至截稿前也未接獲張月麗回應。

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