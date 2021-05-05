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「台灣模式」有效抗疫！　陳時中與駐愛爾蘭代表投書：台應參與WHO

▲▼中央疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲中央疫情指揮中心指揮官陳時中投書《愛爾蘭時報》。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者戴雅真倫敦4日專電

愛爾蘭重要新興網媒Gript和《愛爾蘭時報》今天刊登衛福部長陳時中與駐愛代表楊子葆投書，疾呼世界衛生組織（WHO）讓台灣完整參與世衛會議、機制與活動，落實世衛憲章與聯合國永續發展目標。

Gript刊登陳時中標題為「台灣可與世界共同建立更具韌性及包容力的全球衛生體系 」（Taiwan can help the world build a resilient and inclusive global health system）的長篇投書。

陳時中在文中表示，新興傳染病對全球人類健康及經貿旅遊的威脅從未間斷，疾病大流行可因國際航空運輸而加速散播到全球各地。2019年底，從中國武漢傳出的2019冠狀病毒疾病（COVID-19），到2021年3月底為止，已在全球造成超過1億2600萬名確診病例、270萬人死亡的悲劇，對全球衛生、經濟及社會等層面產生巨大衝擊，並嚴重威脅各國為聯合國永續發展目標（SDGs）所做的努力。

陳時中說，在這場疫情中，台灣因醫療體系健全、檢疫策略嚴謹、資訊透明公開及公私部門合作，成為全球應變疫情最成功的國家之一。但台灣的成功不應孤芳自賞，反而印證沒有任何一個國家可以被置於全球衛生網絡之外。台灣是全球新興傳染病威脅的監測及警報系統當中，不可或缺的一環，更重要的是，台灣模式可以持續遏止大流行蔓延。

他表示，尤其台灣在大流行中展現出對於生醫治療及相關工具的快速研發及產製能力，包括兩款第二期試驗中的疫苗等。因此，台灣如能全面參與全球診斷試劑、疫苗及治療藥物的供應平台，必將能有所貢獻，改善目前各地已出現的「健康不平等」現象，攜手與世界合作建立更有韌性、更有包容力的全球衛生體系。

「愛爾蘭時報」（The Irish Times）則刊出楊子葆投書「台灣抗疫這堂課」（Lessons from Taiwan's response to Covid），說明正當愛爾蘭準備逐步解除新型冠狀病毒疫情封城措施之際，基於全球合作與國際友誼，台灣已準備好與全球分享寶貴的抗疫經驗，以儘可能降低歐洲防疫解封之後的可能副作用。

他表示，台灣抗疫最成功的關鍵之一，就是檢疫、隔離與自主健康管理所織就全網的無縫安全網 ，這些也是愛爾蘭在短、中期內仍須執行的措施。

楊子葆說，台灣不會自覺高人一等地把自身經驗硬推銷給別國，因為每個國家的情況都不一樣。台灣想表達的是，願意與愛爾蘭以及任何一個期望了解台灣抗疫經驗中相關發現、資訊與數據的國家交流分享，不僅是因為交流分享可以拾遺補缺，更因為這是台灣對世界的承諾。

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